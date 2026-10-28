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24.kg

29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

18:30, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1

Бишкек

  • 9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», дома 64/4, 64/5;
  • 13.30-16.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Сон-Куль, Иссык-Куль, Субан-Ата);
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адигине, Азия, Жетиген, Стадионная, Калкагар, Торт-Гуль), Военный городок (улица Фрунзе), село Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, Новостройка, Проектируемая, Алиакбарова, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Валдайской, Курчатова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-5, 6, 7, 8, 19, 106), села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Подгорная, тупик Алма-Атинский, район ПМК-3), Торт-Гуль (улицы Кумушалиевой, Мадиева, Куланова, Кыдыкеевой, Тулеева, Кийизбаевой, Куюковой, Кольбаева, Алапаева);
  • 9.00-19.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Жамгырчинова, Абдраева, переулков Чугуевского, Монгольского;
  • 8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская, БЧК, школа на улице Юбилейной, детский сад «Теремок», детский сад на улице Первомайской);
  • 9.00-17.30 — отрезки улиц 9 Января, Власова, Волковой, Ильменской, Садыгалиева, Лумумбы, Троицкой, Очаковской, села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытая, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу Курмана, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чункурчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная);
  • 13.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Уметалиева, Майрам, 7 Апреля, Карагул Акмат, Егимбаева, Кыяла, садовое товарищество «Строитель», улицы Алымбаева, Салкын, Сейтек, Маликова, Жумадила Жапарова, район Панорамы), Таш-Добо (улица Кыргызская).
2

Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сосновка (улицы Первомайская, Мисс, Дачная, переулки Фабричный, Гагарина, улица Сабырбековой), Суусамыр (улица Чар-Уя).

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Кашка (улица Заводская), ущелье Саз-Булак.

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — Кант (улицы Ленина, Абдраимова, Горького, Панфилова, Гастелло, Комарова, Маркса, Кутузова, Маяковского);
  • 9.00-17.00 — села Социалчи (улицы Джакыпова, Токтогула), Котовское (улицы Школьная, Клубничная, Котовского);
  • 9.30-17.00 — село Социалчи (улицы Казабаева, Джакыпова).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Комсомольская, Гагарина, Карачаева, Мамайская, Пушкина, Дружбы, Спортивная, Почтовая, Пионерская), Спартак (улица Ленина), Мураке, Сыйдалы, Кепер-Арык, Бала-Айылчи;
  • 9.00-13.00 — села Беш-Корук, Александровка (улицы МТФ-1, Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышева, Шиваза, верхняя часть улицы Гагарина).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Кокоева, Шейшеналиева, Шопокова, Жакыпбекова, Юбилейная, Центральная, Гагарина, Калинина), Первомайское (кошары), Кирова (улица Мугалимдер);
  • 9.00-12.00 — село Бухара (улица Давыденко).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Западная, Молодежная, Атбашинская, Мичурина, Чолпонкулова, Северная, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулки Атбашинский, Западный, Садовый, школа), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Октябрьская, Победы, Киргизская, Ленина), села Новопавловка (улица Алтын-Ордо, контуры 498, 484, жилмассив «Ак-Ордо» (новостройка «Ала-Тоо», улицы Эркин-Тоо, Проектируемая), Гавриловка (улицы Южная, Восточная), Асылбаш (улицы Доолот, Жайчи, Мира);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Кут» (улица Новопавловка, дома 9-26);
  • 9.30-13.00 — село Кожомкул (улицы Фрунзе, Западная, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Ленина, Южная, Колхозная, Крупской, Октябрьская, Первомайская, тупики Первомайский, Западный, Шевченко, Комсомольский, айыл окмоту, почта);
  • 12.00-17.00 — село Кожомкул (улицы Кирова, Пионерская, Ала-Арчинская, Ленина, Горького, Токтогула, Школьная, Северная, Фрунзе, Пушкина, Красноармейская, Полярная, Октябрьская, Проектируемая, Южная, ГСВ, скорая помощь, школа имени Кашынбекова).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — Токмок (3-й микрорайон, дом 10, новостройка, улицы Казакбаева, Казахстанская), села Карой, Дон-Арык (улица Советская).

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Отогон (улицы Туту, Бириккен), Станция Ивановка (улицы Некрасова, Межевая, Фестивальная).
3

Нарынская область

  • 10.00-18.00 — села Жан-Булак, Жалгыз-Терек;
  • 9.30-19.00 — село Конорчок.
4

Таласская область

  • 9.00-17.00 — села Копуро-Базар, Манас, Чон-Капка, Кызыл-Жылдыз, Кенеш, КПП «Чон-Капка», город Талас (улицы Турдалиева, Горького, Чингиза Айтматова, Москвиченко, Крупской, Байтика Баатыра, Токтогула, Лесная, Садовая, Чапаева, Гагарина, Безымянная, Киргизская, Нуржанова, 50 лет Киргизии, Мира, Оторбаева, Пушкина, Таласская);
  • 9.00-18.00 — село Ак-Добо;
  • 9.00-11.00 — села Кыргызстан, 1 Мая;
  • 14.00-17.00 — село Ынтымак.

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