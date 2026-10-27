28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-14.00 — микрорайон «Аламедин-1», дома 37, 38, 39;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Кропоткина, Суванбердиева;
- 13.30-17.30 — микрорайон «Аламедин-1», дома 48, 50;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Дагестанской, Гагарина, переулка Драгобычский, село Берлик (улица Жумалы);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Валдайской, Курчатова, отрезки улиц Чымкентской, Рыскулова, отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Турусбекова, проспекта Чингиза Айтматова, село Лебединовка (проспект Победы, улицы Комсомольская, Мичурина), жилмассивы «Учкун» (улицы Семянистого, Зерноток, Ауэзова), «Кырман», «50 га», село Заречное (улицы Юбилейная, Ала-Арчинская, Набережная, Таласская, Сокулукская, перекресток Аламединский), жилмассивы «Заречное», «3,5 га»;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-14, 15, 16, 17, 18);
- 9.00-14.00 — жилмассив «Келечек» (улица Келечек-9);
- 9.00-18.30 — села Достук, Пригородное (улицы Серегина, Дорожная);
- 11.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9, 10, 11, 12, 13, 14, 109);
- 14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Панфилова, Кыргызская, Коллекторная, переулок Школьный);
- 9.00-15.00 — село Ленинское (улицы Набережная, Интернациональная, Алма-Атинская, Федченко, Юбилейная);
- 13.00-17.00 — село Гроздь (улицы Верхняя Ат-Башы, Мелиаторов, Участок).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-13.00 — город Кара-Балта (улицы 8 Марта, Чернышевского, Московская, Чкалова, переулок Чкаловский);
- 13.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Фурманова, Токтогула, Федорова, переулок Кирова);
- 9.00-17.00 — села Петропавловка (улицы Шевченко, Ленина, Пограничная, Ключевая, Фрунзе, Комсомольская, Краснооктябрьская, Крупская, Яровая, Луговая, Садовая, Советская, Демьяна Бедного, Садовая, Молодежная), Полтавка (улицы Партизанская, Комсомольская, Центральная), Суусамыр (улица Чар-Уя).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чым Коргон (улица Казакбаева).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Ленина, Пушкина, МПС, Марковского, Набережная, Пржевальского, Ишембаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, Шевченко, Озерная, Котовского, Фучика, рынок, «Кант Курулуш», ОМЗ «13 Кооператив»).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Пушкина), Ак-Башат, Садовое (улицы Советская, Степная, Киргизская, дома 1, 2, Токтогула, Ситникова, от улицы Калинина до улицы Ленина, Кошевого, Дружбы, улица Советская начало улицы Луговой), Маловодное (кошары).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Луговая, Степная, Корсаковых, Северная, Колхозная, Крупской, Фрунзе, Учительская, Ала-Арчинская, Садовая, Ворошилова, Лавровых, Бейшеналиева, Громовой, Свердлова, Комсомольская, Школьная), Чат-Кол (улицы Восточная, Набережная, Первомайская), Асылбаш (улицы Доолот, Жайчи, Мира), Джанги-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача Су, 9-й распред, 8-й распред, МТФ-2А, Акжар), поселки Взлетный (авиагородок), Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);
- 9.00-16.00 — село Новопавловка (улицы Крупской, Лавровых, Фрунзе);
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ала-Тоо, Новостройка, Белек, контур 498, улицы Проектируемая, Эркин-Тоо);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Асман-10, Проектируемая);
- 9.30-17.00 — село Камышановка (улицы Белинского, Молодежная, Восточная, Пионерская, Чуйская).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Зеленая, Саадаева, Курчатова, Верхняя Луговая, Ленина, Нижняя Луговая, Охотничья, Вальцовая, Громова, Тюленина, Набережная, 1-й микрорайон, дом 6), село Чуй (улицы Покровская, Ибраимова, Октябрьская, Пионерская, Карла-Маркса, Комсомольская, Сансызбаева, Межевая, Полевая, Ново-Октябрьская, Бригадная, Линейная, Тихая, Космонавтов, Новая, Клубная, Новостройка);
- 9.00-13.00 — город Токмок (улицы Курчатова, Верхняя Луговая);
- 13.00-17.00 — город Токмок (улица Победы).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Отогон (улица Туту), Ивановка (улицы Ильина, Уральская, Пушкина).
3
Нарынская область
- 6.30-18.00 — город Нарын (ЖБИ, школа Ленина, МЧС, улицы Рудаки, Плаза, УТРК «Нарын», парк «Тянь-Шань», областная библиотека, облбольница, УВД, ЦОН, маркет «Глобус», РЭО ГАИ, Кыргызтелеком, Госрегистр, районный суд, район «Жайлоо-Бак», автовокзал);
- 6.30-19.00 — город Нарын (погранчасть, школа Чкалова, улицы Жээк, Алсейита, роддом, госстандарт, СИЗО, улица Московская, РТС, батальон, улицы Баласагына, Садабаева, Айгыр Жал, Курманжан Датки, Водоканал, пожарная часть);
- 10.00-18.00 — село 8 Марта;
- 9.00-18.00 — села РТС, Байгончок, Баетов, Кочкор, Жаны-Жол, Семиз-Бел;
- 9.30-19.00 — село Конорчок;
- 10.00-16.00 — села Чаек, Кызыл-Жылдыз, Беш-Терек.
4
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Бактуу-Долоноту, Булан-Соготту, Бостери, город Каракол (улицы Айни, Жусаева, Кирова, Гебзе), села Челпек, Барскоон, Саруу, Дархан, Жениш, Жети-Огуз, Липенка, Кайнар, Кара-Коо, Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Кереге-Таш, Сары-Камыш, Каракол, Тепке, Тюп, Талды-Суу, Байзак, Михайловка.