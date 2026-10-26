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24.kg

27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

18:30, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1

Бишкек

  • 9.30-13.00 — микрорайон «Аламедин-1», дома 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а;
  • 9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», дома 36/2, 7/1;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Достоевского, Фрунзе, отрезки улиц Скрябина, Жукеева-Пудовкина, Медерова;
  • 13.00-15.30 — отрезки переулка Токольдош, улицы Октябрьской;
  • 15.30-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (участки № 28, 133, 133с);
  • 9.00-12.00 — отрезки улицы Айни, Леваневского, Псковской, переулки Кантовский, Вилюйский, Самаркандский, Краснофлотский;
  • 9.00-15.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Жетиген, Адигине, Улан, Орто, Торт-Гуль, Стадионная, Азия);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), село Мраморное, жилмассивы «Осмон-Ата», «Оскон-Ордо», «Салкын-Тор», контур № 323;
  • 9.00-18.30 — село Маевка (улицы Веселая, Молодая Гвардия, Школьная, Сельская, Садаева, Тулебердиева, Совхозная);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-2);
  • 13.00-17.00 — село Таш-Добо (улица Кыргызская).
2

Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Чырпыкты, Кош-Кол, город Каракол (улицы Кыштобаева, Алыбакова, Кучукова, Айни, Жусаева, Кирова, Гебзе), села Челпек, Кызыл-Суу, Барскоон, Оргочор. Светлая Поляна, Ырдык, Боконбаево, Кол-Тор, Конур-Олон, Дон-Талаа, Ала-Баш, Туура-Суу, Калкагар, Кажы-Сай, Чолпон, Жылдыз, Кереге-Таш, Сары-Камыш, Ак-Чий, город Балыкчи (улицы Бозова и Бектурова).
3

Нарынская область

  • 10.00-18.00 — села Сейил-Булак, Кенеш, Алыш, Доболу
  • 10.00-17.00 — город Нарын (погранчасть, улицы Чкалова, Жээк, Алсейита, НПЭС Н-059);
  • 9.00-18.00 — села Баетов, Байгончок (РТС);
  • 9.30-19.00 — село Чолок-Кайын.
4

Таласская область

  • 9.00-17.00 — села Кара-Суу, Чон-Капка, Кайынды, Боо-Терек, город Талас (улицы Оторбаева, Карла Маркса, Манаса), село Шекер.
5

Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы 8 Марта, Садовая, переулки Садовый, Фрунзенский, Жуковский, улицы Окружная, Чернышевского, Крылова, Труда, Крупская, Комсомольская, Московская, Чкалова, Центральная, Некрасова, переулок Чкаловский, улица Кожомбердиева, пищевой техникум);
  • 9.00-17.00 — села Эрик-Туу (улица Жаштык), Ири-Суу, Полтавка (улица Комсомольская), Суусамыр (улица Эгемендуулук).

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — ущелье Саз-Булак (кошары), город Кемин (перевалбаза, улицы Советская, Космонавтов).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка, Норус, Таш-Башат, Верхний Ичке-Суу, Нижний Ичке-Суу, Уч-Эмчек;
  • 9.00-12.00 — город Кант (улицы Герцена, Некрасова, Крупская, Розы Люксембург, Пушкина, Джакыпова);
  • 13.00-18.00 — село Милянфан (улицы Фрунзе, Конечная, Гагарина, Ленина).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Халтурина, Новая, Заводская), Беловодское (улицы Колхозная, Искра, Советская, Калинина, Заводская), Садовое (школа Бажана), Сретенка (кошары), Петровка (улица Заводская).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Курпульдок (улица Берекебая), Вознесеновка (улицы Центральная, Фрунзе), Кум-Арык, Тельман.

Сокулукский РЭС

  • 9.00-14.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, тупик Северный, животноводческий комплекс, улицы Бакинская, Лесхоз, Дача Су), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, Центральная, садовые товарищества «Кормовик», «Локомотивщик»), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Жанышбаева, Тупик, Южная, Новая, Строительная, логистический центр), Учкун (улица Пионерская, жилмассивы «Учкун-2», «Кут»);
  • 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Бира, Мира, Доолот), Чат-Кол (улицы Ленина, Почтовая, Украинская), Кожомкул (улицы Фрунзе, Западная, Пушкина, Ленина, Южная, Крупская, Комсомольская, Дружба, Токтогула, Красноармейская, Ала-Арчинская, Кирова, Проектируемая, Степная, тупик Степной, Военно-Антоновская школа, детские сады «Гульзар», № 20), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улицы Арчалуу, Достук, Салкын-Тор, Бир-Бол, Чокморова, Сон-Кол, Чингиза Айтматова, Ажыматова, Идирис-Ата, Келечек, Коко-Мерен, Баетова, Мурас, Тайлак, Ырыскы, Байтика Баатыра, Проектируемая), Нижневосточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная, школа № 2), поселок Восточный (школа имени Шерматова), село Нижнечуйское (улицы МТФ, Гагарина, соцгородок, улицы Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистический, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, школа № 1, детский сад), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 Лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);
  • 9.00-12.00 — село Новопавловка (улицы Корсаковых, Димитрова, Фрунзе, Северная, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Молодежная, Учительская, Пишпек, Ворошилова, Ала-Арчинская, Деповская, Луговая, Советская, Пограничная, Южная, Западная)
  • 11.00-17.00 — село Новопавловка (улица Эркин-Тоо).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Пушкина, Татарская, Казахстанская, Дунларова, Первомайская, Дубовицкого, Шамсинская, Пролетарская, Береговая, Интернациональная, Трясина, Пионерская, Победы), села Кара-Добо, Каирма, Онбир-Жылга, Маданият.

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Отогон (улица Бириккен);
  • 9.00-17.00 — село Ивановка (улица Фрунзенская).

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