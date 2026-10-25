26 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 25 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-12.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Рухий Мурас 1-я, 2-я, 3-я);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Саратовской, Фрунзе, Пархоменко, село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева, Южная, дома 262, 264, Лесхозная);
- 11.00-15.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Рухий Мурас 1-я, 2-я, 3-я, 4-я);
- 14.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Рухий Мурас 1-я, 2-я);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), отрезки улиц Токтогула, Бейшеналиевой, Кулиева, Киевская, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы От-Араба, Камбаркан, Жетиген, Саадак, Лущихина, Молдо Нияза, Кербен, Омуракунова, Кун-Кочо, Кырк-Чоро, Хан-Тенир, Кожожаш, Алыкулова), «Калыс-Ордо» (улицы 7-я, 106-я), села Васильевка (улицы Солто-Ата, Верхняя Ат-Баши, переулок Больничный, улицы Шаршеналиева, Фрунзе, Комсомольская, контуры № 430, 569, 580, улицы Октябрьская, МТФ), села Бирлик (улицы Фабричная, Токтогула, Лесная, Жумалы, Новая), Бирдик (улицы Сыдыкбека), Кок-Жар, жилмассив «Оскон-Ордо» (улицы Чокана Валиханова, Южный БЧК);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Казыбек, Жетиген, Ай-Кочо, Кун-Кочо, Алтын-Казык, Омуракунова);
- 9.00-14.00 — пересечение улицы Махатмы Ганди и БЧК (военная часть);
- 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Трудовая, Дружбы, Мира, Курманалиева, переулок Солнечный);
- 9.00-13.00 — села Восток (улицы Семетей, Курманбек, Сейтек), Лебединовка (проспект Победы);
- 13.00-17.00 — села Лебединовка (проспект Ленина), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Гоголя, Максима Горького, Панфилова), Бирлик (улица Почтовая).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Полтавка (улицы Горького, Коминтерна, Центральная, Октябрьская, Партизанская, Мелиораторов, Комсомольская), Новониколаевка (улицы Западная, Октябрьская, Пионерская, Пушкина, Энгельса, Школьная, Луговая, Первомайская, Юбилейная, Зеленая, Ленина, Советская), Калдык (МТФ), Суусамыр (улица Эгемендуулук);
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Шопокова, Гоголя, Октябрьская, Пионерская, Джамбула, Льва Толстого, Чайкина, Железнодорожная, Свердлова, Жданова, Абая, квартал «Бакай», улицы Маяковского, Целинная, Федорова, Космическая).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — урочище Саз-Булак, село Кызыл-Октябрь.
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Ленина, Абдраимова, Горького, Логвиненко, Панфилова, Октябрьская, Гагарина, Пушкина, Марковского, Гастелло, Набережная, Котовского, Шевченко, Фучика, Маяковского, РСК, стоматология, ТЦ «Мээрим», кафе «Алладин», мечеть).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Калинина, Пушкина, Сыйданова), Петровка (переулок Новый), Кыз-Моло (улицы Школьная, Западная, Горького, Грибакова, Новая, Дружбы);
- 9.00-13.00 — село Александровка (улицы Крупской, МТФ-1, Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышева, Шиваза, верхняя часть улицы Гагарина);
- 13.00-17.00 — села Садовое (улицы Масанчина, Комсомольская от Колхозной до Буденного).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тельман (улица Шаймат), Панфиловка (улица Тихонова), Бухара (улица Давыденко).
Сокулукский РЭС
- 9.00-12.00 — село Селекционное (улицы Ак-Эмир, Достук, Жаштык, Кум-Арык, Проектируемая);
- 10.00-18.00 — село Селекционное (улицы Арашан, Достук, Проектируемая);
- 9.00-17.00 — села Кожомкул (улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Проектируемая, Западная, Степная, Станция Сокулук), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное, город Шопоков (улицы Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Восточная, Ленина, Машиностроительная, Максима Горького, Панфилова, Мира, Победы, Гоголя, Полевая, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Максима Горького, Скотобойня, переулки Южный, Забайкальский), Романовка (улицы Полевая, Разная).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Охотничья, Советская, Стекольный проезд, улицы Слободская, Фабричная).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — села Буденовка, Кенеш (улица Кочкорбаева);
- 9.00-17.00 — село Отогон (улица Ашыралиева).
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Долон, Маяк, Жылуу-Булак, город Каракол (улицы Токтогула, дом 263, Гебзе), села Челпек, Кызыл-Суу, Конкино, Барскоон, Бар-Булак, Шор-Булак, Кара-Ой, Кажы-Сай, Боконбаев, Тогуз-Булак, Чолпон, Жылдыз.
4
Таласская область
- 9.00-17.00 — села Кара-Суу, Ак-Таш, Боо-Терек, Кен-Арал.