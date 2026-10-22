23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 11.00-14.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Иссык-Куль, Багыш);
- 14.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Исакеева, Сон-Кол);
- 9.00-15.30 — улица Балтагулова, дом 2/2;
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), «Киргизия-1» (улицы Самойленко, Кожомкулова), села Нижняя Ала-Арча (улицы Молодежная, Октябрьская), Лебединовка (улицы Манаса, Ошская, Калинина, проспекты Победы, Ленина, улицы Мичурина, Токмокская, 22га, Боконбаева, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Каджисайская, Кирова, Луганская, переулок Школьный, улицы Чапаева, Узгенская, Кузнечная, Родниковая, Тянь-Шаньская, Северная, Загорская), Виноградное (улицы Чуйская, Спортивная, Алма-Атинская, Советская, Молодежная, Фрунзе, Токтогула, 6-й распред, Ленина, Пушкина, Озерная, Лермонтова, Контур, Крупской);
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Курчатова;
- 9.00-16.00 — отрезки улиц Орозбекова, Логвиненко, Серова, Курганской, переулка Донской;
- 9.00-19.00 — село Пригородное (улицы Островского, Юбилейная, Новая, Жаштык, Гагарина, Эркиндик);
- 9.00-13.00 — села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытай, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Кой-Таш, Мурзалиева, Кыдыралы уулу Курман, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чункурчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная), Военный городок (улица Фрунзе);
- 13.00-17.00 — села Байтик (улицы Эшмамбета, Тулебердиева, Колхозная, Ала-Арчинская, Пионерская, Новостройка, Новая, Суюмбаева, Матросова, Исмаилова, Байтика, Джантошева, переулок Таласский, улицы Раимбекова, Тулебердиева, Береговая, Школьная, Земледелец, Тынчтык), Башкара-Суу (улицы Сыдыкова, Джаткомбаева, Комсомольская, Пехотка, Гагарина, Совхозная), Сарбан (улица 40 лет Киргизии, садовое товарищество «Земледелец», улицы Тогуз Булак, Проектируемая).
2
Нарынская область
- 9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;
- 9.00-17.00 — села Сары-Булак, Ак-Кыя;
- 9.00-19.00 — села Арал, Бирдик, Атай, Карла Маркса;
- 10.00-18.00 — села Сары-Булун, Дунгуромо, Орнок.
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Кен-Суу, Ичке-Суу, Михайловка, город Каракол (улицы Токтогула, дом 263, Гебзе, Кыштообаева), села Челпек, Тамга, Барскоон, Богатыровка, Коргонду — Булак, Кара-Коо, Кажы-Сай, Боконбаев, Тепке.