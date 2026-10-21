22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-11.30 — отрезки улиц Осмонкула, Баетова, Жумабека, переулков Урожайный, Аламединский;
- 9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Кара-Жыгач, Жайылган, Иссык-Куль);
- 9.30-15.00 — микрорайон «Тунгуч», дома 64/4, 64/5, 64/6;
- 10.00-12.00 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, переулка Елецкий;
- 11.00-14.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Субан-Ата, Кереге-Таш, Тенир-Тоо);
- 11.30-15.00 — отрезки улиц Огонбаева, Айтматова, переулка Таллинский;
- 13.00-16.00 — микрорайон «Тунгуч», дома 2/8, 2/9, 2/10, 6/1, 6/2, 10, 12;
- 14.00-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Кереге-Таш);
- 15.00-17.30 — отрезки бульвара Эркиндик, улица Щербакова;
- 9.00-13.00 — улица Уметалиева;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Алтымышева, Садырбаева;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Приморской, Луговой, проспект Чуй, дом 261, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Самойленко, Кожомкулова), отрезки улиц Тыналиева, Садырбаева, проспекта Масалиева, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо 115), села Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Мурзалиева, Новая, Кул уулу Кытай), Малиновка, Кок-Жар (улицы Кыял, Матыева, Бишкекская, Сыргак, Нурманбетова, Уметалиева, Табылды, Полевая, Майрам, Арпачиева, Алымбаева, Шабдан Баатыра, Апышева, новостройка «Лагерь», контур 232, пионерлагерь, жилмассив «Торт-Гуль», улицы Салкын, Алапаева, Мехлесхоз), Торт-Гуль (улицы Баялинова, Кольбаева, Алапаева, Мадиева, Кийизбаевой, Кумушалиевой), Васильевка (улицы Октябрьская, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Юбилейная, Иманбек, Айбаш, Шаршеналиева, Фрунзе, Солто-Ата, Западная, Восточная), Виноградное (улицы Ленина, Лермонтова, Крупской, Чуйская, Школьная, Токтогула, Чернышевского, 6-распред, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Казиева, Участок, Суймоналиева, Проектируемая), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная);
- 9.00-18.30 — село Маевка (улицы Молодой Гвардии, Веселая, Школьная, Октябрьская, Сельская, Садаева, Тулебердиева, Совхозная).
2
Таласская область
- 9.00-17.00- села Ак-Коргон, Орто-Арык, Арал, Таш-Кудук, Озгоруш;
- 9.00-18.00 — город Талас (улицы Байтика Баатыра, Сатаева, Умот Молдо, Некрасова, Карла Маркса, Оторбаева, Панфилова, Турдалиева, Сарыгулова, Советская, Манаса).
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Кен-Суу, Долон, Михайловка, Челпек, Тамга, Барскоон, Богатыровка, Коргонду-Булак, Кара-Коо, Темир-Канат, Боконбаев, Жер-Уй, Кок-Сай.