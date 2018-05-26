Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 мая

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Тенизбека Абжапарова назначили председателем Государственной налоговой службы.

Прежний глава Октябрь Абдыкаимов освобожден от должности.

Тенизбек Абжапаров родился 9 января 1970 года в Узгенском районе Ошской области. Окончил Кыргызский государственный университет (учетно-экономический факультет).

С 1995-го работал в Министерстве финансов, с 2002 года — в Социальном фонде.

До назначения с 2016 года занимал пост председателя Социального фонда КР.

Шамиля Бердалиева назначили первым заместителем председателя ГТС.

Пришел вместо Женишбека Исакова, проработавшего с декабря 2017 года.

Читайте по теме Родственные узы кыргызской политики. О братьях, сватах и окул бала

На прошлой неделе премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил председателя Государственной таможенной службы Кубанычбека Кулматова и назначил на его место Алмаза Онолбекова.

Шамиль Бердалиев родился 3 июля 1965 года в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР (правоведение).

Трудовую деятельность начал в 1991 году стажером в прокуратуре Первомайского района Бишкека.

В таможенной сфере с 1992-го. В 2014-2017 годах занимал пост заместителя председателя ГТС.

Туйгунаалы Абдраимов стал губернатором Чуйской области.

Улан Карагулов, назначенный распоряжением Сапара Исакова, проработал в должности семь месяцев.

Фото аппарата правительства КР. Туйгунаалы Абдраимов родился 7 октября 1958 года в селе Нурманбет Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный медицинский институт по специальности «врач-хирург»; Международный институт права (Вашингтон), международные закупки; Кыргызскую национальную юридическую академию, юрист.

Трудовую деятельность начал слесарем на Фрунзенском заводе сантехзаготовок в 1975 году. С 1982-го работал хирургом.

1996-1998 — первый заместитель министра здравоохранения;

1998-2000 — генеральный директор Фонда обязательного медицинского страхования;

2005-2006 — председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;

30 марта — 24 октября 2007 — министр здравоохранения;

16 июня 2008-го назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Республике Корея, затем и во Вьетнаме;

2010-2011 — председатель совета директоров АО «Кайнар».

2 июня 2005 года между главой Центризбиркома Туйгунаалы Абдраимовым и врачом-наркологом Женишбеком Назаралиевым в служебном кабинете первого произошла словесная перепалка, которая закончилась дракой. Оба обратились в правоохранительные органы с заявлениями о получении телесных повреждений. Они обвиняли друг друга в провоцировании драки. Факт потасовки подтвердили представители правоохранительных структур.

Мирланбека Абдылдаева назначили заместителем директора Государственной комиссии по делам религий.

Распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Государственная комиссия по делам религий является центральным органом Кыргызстана, проводящим работу по формированию и реализации государственной политики в религиозной сфере и координирующим деятельность государственных органов в области религий.

Медера Ирсалиева назначили председателем Социального фонда Кыргызстана.

Его назначили вместо Тенизбека Абжапарова, который возглавил Государственную налоговую службу.

Медер Ирсалиев родился 12 июля 1975 года в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный национальный университет.

В Социальном фонде с 1996 года. До назначения работал первым заместителем его председателя.

Другим распоряжением Гулнуру Джуматаеву назначили первым заместителем председателя Социального фонда.

Салайдина Авазова освободили от должности мэра Джалал-Абада.

Он написал заявление об увольнении. Проработал с ноября 2017 года.

Напомним, Салайдина Авазова задержали сотрудники ГКНБ в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека».

Депутаты Жогорку Кенеша избрали судей Верховного суда.

Читайте по теме Что известно о кандидатах в судьи Верховного суда

Президент предложил на должности судей Верховного суда Кыдыка Жунушбаева, Ирину Воронцову, Дамиру Орозову, Нургуль Бакирову и Айдарбека Алымкулова.

Всего в голосовании участвовали 107 депутатов из 120.

Судьями Верховного суда стали Нургуль Бакирова и Кыдык Жунушбаев.

За Нургуль Бакирову проголосовали 82 депутата, против — 25. За Кыдыка Жунушбаева — 70 депутатов, против — 37.

Аиду Эгембердиеву отстранили от должности судьи Баткенского районного суда.

Как отметила председатель Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кымбат Архарова, Аида Эгембердиева отпустила под домашний арест сотрудников милиции, у которых при задержании изъяли 56,8 килограмма гашиша и 300 граммов героина.

Комиссия применила дисциплинарное взыскание в виде досрочного освобождения от занимаемой должности.

Талант Садакбаев возглавил общественный совет Министерства транспорта и дорог.

На заседании вновь сформированного Общественного совета министерства открытым голосованием председателем избрали эксперта Таланта Садакбаева.

Заместителями председателя избраны Абасбек Доромбаев и Алмаз Кадыралиев, секретарем совета — Алтын Абдраманова.

ОС сформирован в апреле и состоит из 10 членов.

О кадровых перестановках с 14 по 18 мая читайте здесь.