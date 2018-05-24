Уволили судью Баткенского района. Отпустила милиционеров с наркотиками

Указом президент Сооронбай Жээнбеков досрочно прекратил полномочия судьи Баткенского районного суда Баткенской области Аиды Эгембердиевой. Решение приняли на основании предложения Дисциплинарной комиссии при Совете судей.

Как отметила председатель комиссии Кымбат Архарова, Аида Эгембердиева отпустила под домашний арест сотрудников милиции, у которых при задержании изъяли 56,8 килограмма гашиша и 300 граммов героина. Кроме этого, было вмешательство со стороны начальников МВД, которые не имели к данному делу отношения.

«Начальник обвиняемых оставил в канцелярии суда ходатайство, что обвиняемые — сотрудники правоохранительных органов (майор и капитан), у них есть семьи и дети, поэтому они никуда не сбегут, следствию мешать не будут, в суд будут являться. По его словам, обвиняемые при задержании осуществляли оперативно-разыскные мероприятия, о которых начальник говорить не мог, потому что документы находились под грифом «секретно». Учитывая вышеуказанные обстоятельства, судья отпустила обвиняемых под домашний арест. Однако доступа на тот момент к этим документам она не имела», — говорится на сайте Института общественного анализа.

Члены дисциплинарной комиссии отметили, что судья должен верить не словам, а доказательствам и документам, а начальник задержанных не являлся участником процесса, чтобы подавать ходатайства.

На заседании дисциплинарной комииссии Аида Эгембердиева сообщила, что у нее небольшой опыт работы с уголовными делами.

Комиссия применила дисциплинарное взыскание в виде досрочного освобождения от занимаемой должности.