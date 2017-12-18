Назначен первый заместитель председателя Государственной таможенной службы

Полковник таможенной службы Женишбек Исаков распоряжением премьер-министра назначен первым заместителем председателя ГТС КР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
1995-1997 – оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Аламудунского РОВД МВД КР;
1997-2008 – на оперативных должностях ГКНБ КР;
2008-2010 – начальник отдела управления ГСФП КР по Бишкеку;
2010-2012 – заместитель начальника оперативной таможни по Северному региону ГТК КР, начальник таможни «Манас» ГТС;
2012-2013 – начальник управления по правоохранительной работе ГТС;
2013-2014 – заместитель председателя ГТС;
2015-2016 – исполняющий обязанности начальника управления муниципальной собственности мэрии Бишкека;
2016–2017 – сотрудник Российско-Кыргызского фонда развития.