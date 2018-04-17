Авария на ТЭЦ Бишкека. ГКНБ задержал мэра Джалал-Абада

Госкомитет национальной безопасности КР задержал бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции», ныне мэра города Джалал-Абада Салайдина Авазова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что Салайдин Авазов задержан в рамках возбужденного уголовного дела по факту аварии на ТЭЦ города Бишкека.

Как сообщается, «в качестве подозреваемого также задержан бывший заместитель гендиректора ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Назаров».

В настоящее время задержанные в водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.