В Джалал-Абаде наконец-то появился мэр

Депутаты Джалал-Абадского городского кенеша наконец избрали мэра. Сегодня прошла сессия, на которой нового градоначальника и определили. Им стал Салайдин Авазов.

Он выдвиженец от коалиции большинства «Ийгилик». Оппозиционная фракция «Онүгүү-Прогресс» выдвинула Майрамбека Адылбекова.

На сессии присутствовал 31 депутат. Позже Майрамбек Адылбеков взял самоотвод.

За Салайдина Авазова проголосовали 30 депутатов.

В конце декабря 2016 года в Джалал-Абаде состоялись повторные выборы депутатов городского кенеша. Предыдущий состав депутатов не смог избрать мэра, и кенеш был распущен.

12 января 2017 года состоялось первое заседание депутатов Джалал-Абадского горкенеша, где представителям фракций «Онугуу-Прогресс», «Республики - Ата Журт» и «Ата-Журт» вручили мандаты. Три фракции сформировали коалицию большинства.

Депутаты от партии СДПК и «Кыргызстан» не пришли на заседание. Позже они обратились в суд, заявив, что первая сессия была незаконной. Суд приостановил проведение заседаний городского кенеша до завершения судебных разбирательств.