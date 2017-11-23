14:01
+7
USD 69.70
EUR 82.04
RUB 1.18
Общество

В Джалал-Абаде наконец-то появился мэр

Депутаты Джалал-Абадского городского кенеша наконец избрали мэра. Сегодня прошла сессия, на которой нового градоначальника и определили. Им стал Салайдин Авазов.

Он выдвиженец от коалиции большинства «Ийгилик». Оппозиционная фракция «Онүгүү-Прогресс» выдвинула Майрамбека Адылбекова.

На сессии присутствовал 31 депутат.  Позже Майрамбек Адылбеков взял самоотвод.

За Салайдина Авазова проголосовали 30 депутатов.

В конце декабря 2016 года в Джалал-Абаде состоялись повторные выборы депутатов городского кенеша. Предыдущий состав депутатов не смог избрать мэра, и кенеш был распущен.

12 января 2017 года состоялось первое заседание депутатов Джалал-Абадского горкенеша, где представителям фракций «Онугуу-Прогресс», «Республики - Ата Журт» и «Ата-Журт» вручили мандаты. Три фракции сформировали коалицию большинства.

Депутаты от партии СДПК и «Кыргызстан» не пришли на заседание. Позже они обратились в суд, заявив, что первая сессия была незаконной. Суд приостановил проведение заседаний городского кенеша до завершения судебных разбирательств.
Ссылка:
просмотров: 512
Версия для печати
Материалы по теме
Милиционерам в Джалал-Абаде президент вручит ключи от квартир
ЦИК определился с датой выборов мэра Джалал-Абада
В Национальной академии наук Кыргызстана избрали президента
Более 150 населенных пунктов Кыргызстана не отнесены к категории села
Неделя-24. Что вы могли пропустить
На военных в Джалал-Абаде возбудили семь уголовных дел за коррупцию
Велосипед не стал приоритетом в программе развития Бишкека до 2020 года
Каким станет Бишкек к 2020 году. Новые обещания мэра
В Джалал-Абаде задержан водитель, сбивший человека и скрывшийся
В Джалал-Абаде решили посыпать дороги бытовой нейодированной солью
Популярные новости
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
Генпрокуратура выяснила, как у&nbsp;сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина Генпрокуратура выяснила, как у сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина
Бизнес
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии