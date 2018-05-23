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Власть

Жогорку Кенеш избрал судей Верховного суда. Из пяти кандидатов одобрили двоих

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша избрали судей Верховного суда. Голосование было тайным и по бумажным бюллетеням.

Напомним, президент предложил на должности судей Верховного суда Кыдыка Жунушбаева, Ирину Воронцову, Дамиру Орозову, Нургуль Бакирову и Айдарбека Алымкулова. Отметим, двое кандидатов — Ирина Воронцова и Айдарбек Алымкулов — входят в черный список судей, которые вынесли обвинительные приговоры по уголовным и административным делам в отношении политиков, правозащитников и журналистов.

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Всего в голосовании участвовали 107 депутатов из 120. Испорченными комиссия признала 13 бюллетеней.

За Ирину Воронцову проголосовали 16 депутатов, против — 91.

За Дамиру Орозову — 42 депутата, против — 65.

За Нургуль Бакирову — 82 депутата, против — 25.

За Айдарбека Алымкулова — 26 депутатов, против — 81.

За Кыдыка Жунушбаева — 70 депутатов, против — 37.

Таким образом, судьями Верховного суда стали Нургуль Бакирова и Кыдык Жунушбаев. 
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