Салайдин Авазов освобожден от должности мэра города Джалал-Абада. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что Салайдин Авазов сам написал заявление об увольнении. Глава камбина его поддержал.

Напомним, Салайдина Авазова задержали сотрудники ГКНБ в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека».

Бывшим генеральному директору ОАО «Электрические станции» Салайдину Авазову и его заместителю Жолдошбеку Назарову предъявили обвинения в коррупции. Оба находятся под арестом.