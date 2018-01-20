Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 января

За прошедшую неделю в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Омурбека Бабанова лишили депутатского мандата.

ЦИК лишил депутатского мандата Омурбека Бабанова на основании его заявления о досрочном сложении полномочий. Решение принято единогласно.

После уголовного преследования Омурбек Бабанов заявил, что уходит из политики.

Калысбек Шадыханов назначен статс-секретарем Министерства здравоохранения.

Он назначен на должность вместо Жазгуль Кийизбаевой, которая уволена распоряжением премьер-министра на основании представления Совета по государственной службе. В августе в аппараты президента и премьер-министра пожаловались на нарушения в процессе назначения Жазгуль Кийизбаевой.

родился 19 июня 1963 года в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «инженер-строитель», Кыргызский национальный университет, специальность «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1980 году учеником плотника ЖКО «Нарынгидроэнергострой», с 1988-го работал во Фрунзенском политехническом институте.

1993-1995 — помощник председателя Государственного комитета по науке и новым технологиям;

1995-1998 — помощник министра образования, науки и культуры;

1998-1999 — оргинспектор, заведующий сектором Департамента организационной кадровой работы и регионального управления аппарата премьер-министра;

1999-2001 — заместитель председателя Государственной комиссии по делам семьи, женщин и молодежи при правительстве;

2001-2006 — начальник отдела, заместитель председателя, заместитель директора Государственного комитета по туризму, спорту и молодежной политике;

2006-2007 — заместитель директора Департамента по делам молодежи Министерства образования, науки и молодежной политики;

2007-2011 — начальник управления правовой, государственной и кадровой службы Министерства образования;

2011-2018 — статс-секретарь Министерства образования и науки.

назначен статс-секретарем Министерства образования и науки.

Он назначен вместо Калысбека Шадыханова.

Жапаркул Ташиев родился 28 января 1960 года в Узгенском районе Ошской области. Окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по специальности «журналистика».

1983-1985 — редактор газеты «Эмгек туусу»;

1986-1987 — корреспондент редакции газеты «Советтик Кыргызстан»;

1987-1989 — консультант отдела по вопросам работы Советов Президиума Верховного Совета Киргизской ССР;

1987-1989 — старший консультант протокольной части управления делами Президиума Верховного Совета Киргизской ССР;

1989-1990 — инструктор идеологического отдела Ошского обкома компартии Киргизии;

1990-1991 — консультант-заведующий кыргызской группой отдела опубликования актов Секретариата Верховного Совета СССР (Москва);

1991-1993 — редактор Ошской областной газеты «Ленин жолу»;

1993-1994 — заместитель главы, затем руководитель Ошской областной государственной администрации;

1995-1997 — референт отдела идеологического и информационного обеспечения политики реформ аппарата правительства;

1997-2006 — заместитель главного редактора газеты «Кыргыз туусу»;

2006-2009 — главный редактор газеты «Ош Жаңырыгы», член коллегии Ошской областной государственной администрации;

2009-2012 — советник директора Агентства по профессионально-техническому образованию при Министерстве труда, занятости и миграции;

2010-2012 — заместитель директора Агентства по профессионально-техническому образованию при Министерстве труда, занятости и миграции;

2012-2018 — статс-секретарь Государственной службы интеллектуальной собственности.

В июне 2017 года за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в рейтинге деятельности статс-секретарей награжден именными часами премьер-министра.

О кадровых перестановках с 8 по 12 января читайте здесь.