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Общество

На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова и других лиц.

Лидеру партии «Республика — Ата Журт» икриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о выступлении Омурбека Бабанова во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона «Амир Тимур» в городе Оше 28 сентября.

«Выступая перед собравшимися, Омурбек Бабанов с целью получения голосов узбекской части населения высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению», — пояснила Генпрокуратура.

Филолого-политологическая экспертиза, как отмечается, установила, что указанные публичные высказывания Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей к неподчинению и свержению действующей власти. «Также в соответствии с заключением Государственной судебно-экспертной службы установлено, что в данном выступлении, опубликованном в электронных средствах массовой информации, признаков монтажа не обнаружено», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 297 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя) и частью 1 статьи 299 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) Уголовного кодекса КР. Для организации дальнейшего расследования дело направлено в ГКНБ КР.
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