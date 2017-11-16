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Общество

Статс-секретаря Министерства здравоохранения Кыргызстана все-таки уволили

Статс-секретаря Министерства здравоохранения Кыргызстана Жазгуль Кийизбаеву все-таки уволили. Ее освободили от должности распоряжением премьер-министра на основании представления Совета по государственной службе.

Напомним, совет рекомендовал главе кабмина освободить от должности статс-секретаря Минздрава.

В августе в аппараты президента и премьер-министра пожаловались на нарушения в процессе назначения Жазгуль Кийизбаевой.

Сообщалось, что у нее нет необходимого стажа работы на государственной или муниципальной службе (ее стаж — всего 2 года 11 месяцев 22 дня) и опыта руководящей работы в иных сферах деятельности. По закону минимальный стаж должен быть не менее 5 лет. Кроме того, в тестировании она набрала не самые высшие баллы.
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