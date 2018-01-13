Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 января

За прошедшую неделю в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Санжар Муканбетов назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.

Депутаты ЖК утвердили его 10 января вместо Толкунбека Абдыгулова, вернувшегося на работу в Национальный банк.

Санжар Муканбетов будет курировать экономический блок.

Фото аппарата правительства КР. Вице-премьер-министр Санжар Муканбетов родился 12 декабря 1972 года. Окончил Кыргызский технический университет, Кыргызский государственный национальный университет, экономист.

1994-1995 — инженер-конструктор АО «Жанар»;

1995-1996 — инженер АО «ТНК «Дастан»;

1996-1998 — специалист I категории, ведущий специалист Государственного агентства по техническому сотрудничеству при Фонде госимущества КР;

1998-1999 — главный специалист Государственного агентства КР по иностранным инвестициям и экономическому развитию;

1999-2001 — начальник отдела, замначальника управления по координации внешней помощи Госагентства КР по иностранным инвестициям и экономическому развитию;

2001-2002 — замначальника Управления программы госинвестиций Министерства финансов КР;

2002-2005 — директор департамента инвестиционной политики Министерства финансов, начальник управления политики государственных инвестиций Министерства финансов;

2005-2007 — начальник управления политики госинвестиций Министерства экономики и финансов;

2007-2009 — заместитель министра экономического развития и торговли;

2010-2014 — заместитель министра экономики;

2014-2018 — председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком.

Калыкбек Султанов назначен советником премьер-министра.

Фото аппарата президента КР. Советник премьер-министра Калыкбек Султанов родился 23 сентября 1956 года. Окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «инженер-экономист».

1981-1982 — мастер на заводе ЖБИ-2, трест «Стройиндустрия» Министерства строительства Киргизской ССР;

1982-1986 — ПМК-145, трест «Чуйпромстрой» Министерства строительства Киргизской ССР, мастер, прораб, старший прораб;

1987-1990 — ПМК-264, главный инженер;

1990-1995 — начальник ПМК-69, трест «Чуйпромстрой»;

1995-1997 — управляющий трестом «Чуйпромстрой»;

1998-2011 — генеральный директор строительной компании «Авангард-стиль» и ее учредитель;

2011-2015 — министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана;

2016-2017 — советник президента Кыргызстана.

Присвоен классный чин «государственный советник государственной службы КР II класса». Почетный дорожник Содружества Независимых Государств, почетный транспортник СНГ, почетный член Союза архитекторов КР, почетный президент Федерации самбо.

Татту Мамбеталиева назначена советником премьер-министра на общественных началах.

Татту Мамбеталиева стала девятым советником главы кабинета министров. Она директор ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики», цель которого — содействие построению цифрового общества, основанного на информации и знаниях, а также многостороннем подходе к развитию киберпространства и безопасном использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Азамат Буржуев назначен заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи.

Он сменил Мирлана Омуралиева, проработавшего в должности с декабря 2016 года.

Фото пресс-службы Госкомсвязи. Азамат Буржуев родился 3 августа 1987 года. Окончил Военный институт ВС КР (инженер), Дипломатическую академию МИД КР (международные отношения), Академию государственного управления при президенте КР (электронное управление и информационно-коммуникационные технологии в ГМУ), Институт языковой подготовки ВВС США, Полицейскую академию Джежанг (КНР), Военный институт международного права ВМС США.

Соавтор АИС «Администрирование страховых взносов», АИС «Регистр транспортных средств и водительского состава», Информационной системы идентификации избирателей, АИС «Гибридная почта», участвовал в разработке и внедрении IT-проектов ГРС и ГНС.

2016 — бизнес-аналитик ГУ «АйТи Сервис» при ГНС КР;

2016-2017 — координатор—аналитик проекта АИС «Регистр транспортных средств и водительского состава» ГП «Инфоком»;

2017-2018 — заместитель генерального директора ГП «Кыргыз почтасы».

Санжар Уметалиев освобожден от должности представителя КР в ЕАЭС.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение обязанностей при подготовке проекта закона о ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза уволены по собственному желанию сотрудники отдела по делам ЕАЭС аппарата правительства КР.

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По распоряжению премьер-министра выговор объявили министру экономики Артему Новикову, председателю Государственной таможенной службы Кубанычбеку Кулматову. Строгий выговор получил заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев и заместитель председателя ГТС Замирбек Ниязалиев.

Постоянным представителем ПРООН в Кыргызстане стал Озонния Ожиело.

До этого назначения, с 2014-го по 2017 год, он был региональным директором по вопросам управления и миростроительства в Африке (Аддис-Абеба).

ОзоннияОжиело имеет степень бакалавра права Государственного университета науки и технологии Анамбры (Нигерия), степень магистра по истории Университета Нигерии, степень магистра в области стратегического управления и управления проектами в Парижской высшей школе менеджмента. Он также имеет степень доктора наук в области исследований мира и конфликтов в Университете Ибадана (Нигерия).

Айдарбек Шакиров уволен с должности директор Центра семейной медицины №1.

Ранее на директора ЦСМ №1 сотрудники пожаловались премьер-министру, министру здравоохранения, генеральному прокурору, главам ГКНБ и Финпола. Сам директор ЦСМ Айдарбек Шакиров с претензиями не согласился, заявив, что это клевета.

«Есть неоднократные нарушения. Кроме того, руководство не может создать нормальную психологическую атмосферу в коллективе. Было три представления прокуратуры в декабре 2017 года. Мы организовали комиссию, которая их рассмотрела, 5 января мне представили решение рассмотреть Айдарбека Шакирова на соответствие занимаемой должности. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности», — сказал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Председателем Общественного совета Минздрава стал Айбар Султангазиев.

На первой расширенной встрече вновь сформированного Общественного совета Министерства здравоохранения члены избрали председателя. Им стал Айбар Султангазиев.

Заместителем избран Замирбек Омурканов. В Координационный совет ОСГО от совета избраны Нурхан Жумабаева и Ильяс Эратов.

О кадровых перестановках 25-29 декабря читайте здесь.