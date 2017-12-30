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Власть

Омурбек Бабанов отказывается от депутатского мандата и уходит из политики

Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов отказывается от мандата и уходит из политики. Об этом говорится в его заявлении.

Омурбек Бабанов попросил прощения у своих избирателей. Он также обратился к властям страны с просьбой «не использовать инструменты политического преследования против его сторонников и команды». «Если и были политические ошибки — то вся ответственность лично на мне. В рядах нашей партии и нашей команды много достойных профессионалов и патриотов, для которых важен прежде всего Кыргызстан», — говорится в обращении.

Политики приходят и уходят, а люди остаются. Солдаты не несут ответственности за ошибки генералов. Нашей стране важен каждый кадр, каждый патриот.

Омурбек Бабанов
Бывший кандидат в главы государства теперь будет заниматься, по его словам, «привлечением иностранных инвестиций, передовых мировых технологий в социальную сферу страны, благотворительность и образование».

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата, лидера парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбека Бабанова 4 ноября. Следствием занимается ГКНБ. Политику инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Речь о выступлении Омурбека Бабанова во время предвыборной гонки на встрече с жителями микрорайона «Амир Тимур» в городе Ош 28 сентября.

Омурбек Бабанов выехал из страны сразу после президентских выборов, которые состоялись 15 октября. По последним данным, он находится в Чехии.
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