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Власть

Премьер-министр Кыргызстана ряду госслужащих объявил замечание, других поощрил

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ряду государственных служащих объявил замечание. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, премьер подписал распоряжение, по которому за допущенные недостатки в работе по обеспечению исполнительской дисциплины в государственных органах на основании протокола заседания правительства КР от 23 мая замечания объявлены:

— Максату Ташболотову, статс-секретарю Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

— Бактыбеку Жекшенову, статс-секретарю Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики;

— Камчыбеку Акишеву, заместителю председателя Государственной регистрационной службы.

Другим распоряжением за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в рейтинге деятельности статс-секретарей именными часами премьер-министра награжден статс-секретарь Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций Жапаркул Ташиев.

Объявлена благодарность статс-секретарю Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Абдухалыку Шамшиеву и статс-секретарю Государственного агентства антимонопольного регулирования Айбеку Мамыралиеву.
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