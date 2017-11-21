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Общество

Будет сидеть. Верховный суд оставил приговор Текебаеву в силе

Рассмотрение надзорной жалобы на приговор Бишкекского городского суда по делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова завершилось. Коллегия Верховного суда огласила сегодня решение.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов признаны виновными по статье «Коррупция» и приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Таким образом, ВС КР поддержал вердикты судов первых двух инстанций — Первомайского районного и Бишкекского городского.

Однако суд применил в отношении Текебаева амнистию. Срок наказания будет сокращен. Ранее сообщалось, что политику придется провести в колонии 4,5 года из назначенных восьми.

Адвокаты осужденных не исключают, что обратятся в Комитет ООН по защите прав человека, поскольку (и об этом они заявляли в прениях) дело в отношении их подзащитных сфабриковано и носит политическую окраску.
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