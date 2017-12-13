11:12
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Власть

Искендер Гайпкулов до сих пор без депутатского мандата. «Ата Мекен» возмущен

Лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева досрочно лишили депутатского мандата 1 ноября согласно решению Бишкекского городского суда, поддержавшего обвинительный приговор Первомайского райсуда от 16 августа.

В ЦИК ИА «24.kg» ранее пояснили, что следующим по списку от «Ата Мекена» в парламент должен прийти экс-глава Счетной палаты Искендер Гайпкулов. Однако передача мандата была приостановлена до вынесения Верховным судом решения по делу Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова, признанных виновными в коррупции.

ВС КР огласил вердикт 21 ноября, оставив в силе решения первых двух судебных инстанций, но Искендер Гайпкулов до сих пор остается без депутатского мандата. Почему, в ЦИК пояснить не могут.

Парламентская фракция «Ата Мекен» требует незамедлительно вручить мандат Искендеру Гайпкулову. Социалисты заявляют, что ЦИК нарушает собственный регламент.
Ссылка:
просмотров: 1062
Версия для печати
Материалы по теме
Депутатов интересует ситуация вокруг спорного участка у горы Унгар-Тоо
В парламенте Кыргызстана вновь требуют снизить цены на авиабилеты
Атыр Абдрахматову сняли с должности заместителя председателя ЦИК
Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
Оппозиционные фракции не будут выдвигать единого кандидата на пост вице-спикера
«Онугуу-Прогресс» выдвинет своего кандидата на пост вице-спикера Жогорку Кенеша
Сколько зарплат будет получать Аскарбек Шадиев? Депутаты переживают
Чиновников, допустивших сделку купли-продажи земли с иностранцем, будут судить
Сапар Исаков сохранит кресло премьера. Коалицию большинства расширят
Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован депутатами в первом чтении
Популярные новости
Дело Омурбека Бабанова. Лишат&nbsp;ли политика депутатского мандата? Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства
За&nbsp;что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева За что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева
Премьер-министр ответил на&nbsp;критику депутатов в&nbsp;адрес программы &laquo;Таза коом&raquo; Премьер-министр ответил на критику депутатов в адрес программы «Таза коом»
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO