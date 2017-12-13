Искендер Гайпкулов до сих пор без депутатского мандата. «Ата Мекен» возмущен

Лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева досрочно лишили депутатского мандата 1 ноября согласно решению Бишкекского городского суда, поддержавшего обвинительный приговор Первомайского райсуда от 16 августа.

В ЦИК ИА «24.kg» ранее пояснили, что следующим по списку от «Ата Мекена» в парламент должен прийти экс-глава Счетной палаты Искендер Гайпкулов. Однако передача мандата была приостановлена до вынесения Верховным судом решения по делу Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова, признанных виновными в коррупции.

ВС КР огласил вердикт 21 ноября, оставив в силе решения первых двух судебных инстанций, но Искендер Гайпкулов до сих пор остается без депутатского мандата. Почему, в ЦИК пояснить не могут.

Парламентская фракция «Ата Мекен» требует незамедлительно вручить мандат Искендеру Гайпкулову. Социалисты заявляют, что ЦИК нарушает собственный регламент.