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Власть

Президент Кыргызстана назначил заместителя главы аппарата и советника

пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства. Алмамбет Салиев

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назначил заместителя руководителя аппарата и советника. Указы подписаны сегодня.

Так, вместо Эльвиры Сариевой заместителем руководителя аппарата главы государства стал Алмамбет Салиев.

Алмамбет Салиев - уроженец села Гульча Ошской области. Он окончил в 2005 году юридический факультет ОшГУ по специальности «Юриспруденция», в 2007 году — специальную среднюю школу милиции (ССШМ) МВД КР, в 2014-м— факультет бизнеса и менеджмента ОшГу по специальности «Финансы и кредит». С мая 2016 года работал заместителем заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства.

Новым советником Сооронбая Жээнбекова стал Асылбек Кожобеков. Он пришел на место Фарида Ниязова, который возглавил аппарат президента.

Асылбек Кожобеков известен тем, что в 2013 году был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Ушел с поста по собственному желанию.
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