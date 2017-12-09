Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 декабря

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Аскарбек Шадиев стал первым вице-премьер-министром.
Аскарбек Шадиев — первый парламентарий, который сохранит депутатский мандат при переходе на государственную службу. Это позволяет Конституция Кыргызстана, часть поправок в которую вступили в силу 1 декабря.
заинтересовались зарплатой первого депутата-чиновника: сколько окладов ему положено — только чиновничий или еще и депутатский. Выяснили, что ему полагается одна зарплата — по месту работы в правительстве.
Аскарбек Шадиев будет курировать топливно-энергетический комплекс.
Аскарбек Шадиев родился 31 января 1969 года в Баткенской области. Окончил Фрунзенский политехнический техникум по специальности «техник-механик», Кыргызский государственный университет по специальностям «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в торговле» и «юрист».
Трудовую деятельность начал в 1993 году заместителем главного бухгалтера фирмы «Сфера». Работал в ОсОО «Азнур ЛТД» и ОсОО «Корпорация Датка».
2000-2002 — депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша, председатель комитета по собственности, приватизации и лицензированию;
2002-2003 — заместитель министра финансов — председатель комитета по доходам при Министерстве финансов;
2003-2005 — губернатор Баткенской области;
2005-2010 — депутат Жогорку Кенеша, председатель комитета по экономике, бюджету и финансам.
2010-2012 — министр энергетики;
с 2015 года — депутат Жогорку Кенеша VI созыва (по списку политической партии «Бир Бол»), председатель комитета по бюджету и финансам, председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.
Вице-спикер Алтынай Омурбекова ушла с поста.
«Прошу снять меня с поста заместителя торага. Я старалась хорошо работать. Если не оправдала надежд, прошу извинить», — обратилась Алтынай Омурбекова к коллегам.
Как сообщили ИА «24.kg» в парламенте, на этот пост претендуют два депутата: фракция «Ата Мекен» выдвигает Сайдуллу Нышанова, «Республика — Ата Журт» — Курманкула Зулушева.
Марат Мураталиев назначен полномочным представителем правительства в Таласской области.
Он пришел вместо Даира Кенекеева, назначенного вице-премьер-министром Кыргызстана.
Марат Мураталиев родился 23 июня 1967 года в Таласе. Окончил Фрунзенский кооперативный техникум по специальности «заготовитель», Таласский технологический институт по специальности «экономика и управление предприятием».
Трудовой путь начал в 1989 году в Чуйской заготовительной конторе.
1992–2007 — частный предприниматель;
2007–2015 — директор строительной компании «Курулуш-арсенал БМ»;
2009–2012 — депутат местного кенеша в Кара-Бууринском районе;
с 2012 года — президент Федерации бокса Таласской области;
2016–2017 — начальник Таласского областного управления капитального строительства.
Айдин Шаршеев назначен статс-секретарем Министерства экономики.
Прежний статс-секретарь Айдай Курманова уволилась в сентябре, после прихода нового министра.
2001–2006 — специалист I категории, главный специалист управления государственного долга и активов Министерства финансов КР;
2006-2007 — заведующий отделом разработки программ управления программ экономического развития Министерства экономики и финансов;
2007-2008 — заведующий сектором анализа штатной численности управления политики расходов в системе госуправления Министерства финансов;
2008-2009 — эксперт отдела экономики, торговли, туризма и предпринимательства аппарата правительства;
2009-2010 — эксперт службы инвестиций и инноваций Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям;
2010 — заместитель заведующего отделом экономики, промышленности и предпринимательства аппарата временного правительства;
2010 — заместитель заведующего отделом экономического развития и мониторинга администрации президента;
2011-2017 — заместитель заведующего отделом экономики и стратегического развития аппарата правительства;
февраль-июнь 2017-го — директор Центральной залоговой конторы при Министерстве юстиции;
16 июня — 28 ноября 2017-го — заместитель заведующего отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента.
Атыр Абдрахматову сняли с должности заместителя председателя ЦИК.
«Атыр Абдрахматова не исполняет надлежащим образом обязанности и нарушает принципы работы члена ЦИК, а также ведет себя грубо и неэтично и, пользуясь служебным положением, давит на сотрудников аппарата», — сообщили в ЦИК.
Восемь членов ЦИК КР проголосовали «за», двое «против».
В составе комиссии Атыр Абдрахматова остается.
Уланбек Аалиев назначен главой УВД Нарынской области.
Полковник милиции Уланбек Аалиев родился 30 мая 1974 года в Нарынской области. Окончил КГНУ по специальности «юриспруденция».
В органах внутренних дел с 1997 года. Службу начал участковым инспектором милиции ОВД Свердловского района Бишкека. С 2000 года работал там оперуполномоченным.
Работал и на руководящих должностях. Последние места службы: начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Чуйской области, начальник отдела ГУБОП МВД КР, заместитель начальника УБОП по южному региону, заместитель начальника ГУВД Чуйской области.
О кадровых перестановках с 27 ноября по 1 декабря читайте здесь.