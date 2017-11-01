Депутатские полномочия Омурбека Текебаева прекращены досрочно

ЦИК лишил депутатского мандата Омурбека Текебаева. Решение принято сегодня на заседании.

На рассмотрение членов комиссии поступило представление члена ЦИК Гульнары Джурабаевой и представителей парламентария о том, что адвокаты осужденного судом по статье «Коррупция» политика подали надзорную жалобу в Верховный суд на приговор Бишкекского горсуда, согласно которому Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

ЦИК, заслушав информацию, принял решение о досрочном прекращении полномочий Омурбека Текебаева. Однако освободившийся депутатский мандат пока не будет передан другому по списку кандидату от партии «Ата Мекен».

Ранее сообщалось, что в ЖК вместо Текебаева должен прийти бывший председатель Счетной палаты Искандер Гайпкулов.