Назначен председатель Высшей аттестационной комиссии Кыргызстана

Бакыт Тыналиева назначена председателем Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Кыргызстана. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков. Бакыт Тыналиева была заместителем председателя ВАК КР.

Напомним, прежний ее глава Абдырахман Мавлянов уволен в соответствии с поданным заявлением в прошлом месяце.

Другим распоряжением заместителем назначен Нурлан Атабаев.

Ранее сообщалось, что «в целях совершенствования государственной политики в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации» председателя ВАК теперь назначает премьер-министр.