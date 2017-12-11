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Власть

Алмаз Кененбаев стал спикером Бишкекского горкенеша

Алмаз Кененбаев стал спикером Бишкекского горкенеша. Процедура тайного голосования состоялась сегодня на внеочередной сессии.

Претендент должен был набрать не менее половины голосов депутатов кенеша, то есть 23. За Кененбаева проголосовали 25 депутатов, против — 13, еще трое воздержались. Четыре бюллетеня погашены из-за неявки нардепов.

Алмаз Кененбаев родился 6 июня 1976. Имеет три высших образования: КГНУ — «бухучет», КНУ — «юриспруденция», АУПКР — «менеджмент МВА».

Депутат двух последних созывов БГК, лидер фракции СДПК, лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша, был спикером в прошлом созыве.

Бывший спикер Канатбек Музуралиев (от фракции «Республика — Ата Журт») досрочно сложил полномочия после высказанного фракцией СДПК желания отозвать его с поста.
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