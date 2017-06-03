В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Туруспек Султаналиев уволен с должности первого заместителя полномочного представителя премьер-министра Кыргызстана в Чуйской области.

На заседании парламента депутат Тазабек Икрамов потребовал рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности. Туруспек Султаналиев проработал заместителем полпреда два года.

Элкинбек Аширбаев назначен первым заместителем полномочного представителя правительства в Чуйской области.

Элкинбек Аширбаев родился в 1964 году в селе Белек Сокулукского района. Окончил Бишкекский политехнический институт, инженер-техник пищевых машин и аппаратов.

Трудовую деятельность начал в 1992 году на Бишкекской табачной фабрике.

1994–1997 — главный специалист в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности;

1997–2001 — работа в международных проектах, глава отдела привлечения прямых инвестиций в Государственном комитете по делам имущества;

с 2000 года — депутат Чуйского областного кенеша;

25 марта — 4 апреля 2005 года — «народный аким» Сокулукского района, председатель районного координационного кенеша;

2010–2012 — глава государственной администрации Сокулукского района.

Руководитель государственной племенной станции «Элита» по искусственному осеменению скота.

Алмазбек Токторов назначен заместителем председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

За кандидатуру Алмазбека Токторова проголосовали 77 депутатов.

Возглавляет комитет Гулкан Молдобекова.

Алмазбек Токторов родился 5 июля 1966 года в селе Эски-Ноокат Ошской области. Закончил Кыргызский государственный медицинский институт.

1988–1990 — провизор-аналитик контрольно-аналитической лаборатории Ошского областного аптечного управления;

1990 — 1991 — заместитель заведующего аптекой № 311 Оша;

1991–1992 — заместитель начальника Ошской межобластной аптечной базы;

1992–1994 — директор фирмы «Ак-Пейил»;

1994–1996 — заведующий аптекой № 311 Ошского областного объединения «Фармация»;

с 1996 года — директор АО «Ош-Фарм-КА»;

2010 — 2014 — сопредседатель проекта «МеТА» в Кыргызстане.

С 2016 года — депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Кыргызстан».

Лидия Мухамедшина стала начальником нового управления мэрии Бишкека по обеспечению системы здравоохранения.

Ранее она работала в соцотделе мэрии главным специалистом. Окончила Кыргызский государственный мединститут, имеет квалификацию врача-терапевта.

Напомним, департамент реорганизован в управление после принятия соответствующего решения Бишкекского городского кенеша.

Токтобубу Ракимбаева назначена заместителем акима Сокулукского района.

Токтобубу Ракимбаева родилась в 1969 году. Окончила КНУ имени Ж.Баласагына, факультет экономики.

В 2013 году признана лучшим главой сельской управы в Сокулукском районе.

Бактыбек Алайчиев назначен заместителем акима Узгенского района.

Бактыбек Алайчиев назначен вместо Ибадат Мурзаибраимовой, которой в феврале и мае премьер-министр объявил дисциплинарные взыскания.

Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов КР.

Первым указом отобранные по конкурсу кандидаты назначены на должности судей местных судов, вторым назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Таласский городской и Джумгальский районный суды.

Айбек Джангазиев возглавил киностудию «Кыргызфильм».

Айбек Джангазиев родился в 1959 году. Окончил Институт искусств имени Б.Бейшеналиевой, факультет театра и кино по специальности «кинооператор».

1976–1977 — механик по обслуживанию съемочной техники на киностудии «Кыргызфильм»;

1977–2006 — ассистент оператора, кинооператор в студии «Кыргызтелефильм»;

1992–1993 — кинооператор студии «Ифпаж филмз» (Турция);

1998–2004 — режиссер-оператор представительства «Интерньюс-Нетуорг» в Кыргызстане;

2008–2009 — и.о. директора Республиканского радиотелецентра НТРК КР;

2006–2013 — директор, главный редактор студии «Кыргызтелефильм».

Снял более 40 документальных картин и 15 игровых фильмов.

До него киностудию возглавляла Гульмира Керимова.

Болормаа Амгаабазар стала руководителем офиса Всемирного банка в Кыргызстане.

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Болормаа Амгаабазар работает во Всемирном банке с 2004 года, в основном в регионах Восточной Азии, Тихого океана и Африки. Была членом целевой группы Национальной программы расширения прав и возможностей общин (PNPM) в Индонезии и отвечала за выполнение программы ВБ в восточных районах страны. Работая в Джакарте, занимала должность координатора Целевого фонда. В 2008 году переехала в Вашингтон, продолжая работать в Индонезии в качестве странового сотрудника. В 2011 году переехала в Африку в качестве старшего сотрудника по операциям в Судане и Южном Судане, базирующегося в Найроби.

В 2014 году ее назначили представителем в Тимор-Лешти.

Канат Сыдыков избран ректором Кыргызского национального университета.

Канат Сыдыков родился в 1961 году.

В Кыргызском государственном университете работает с 1983 года.

2008–2010 — начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки КР;

2010–2014 — министр образования и науки КР.

Анвар Оморканов вновь избран президентом Федерации хоккея Кыргызстана.

Кроме того, избраны 12 членов исполкома ФХ КР и четыре вице-президента: Мурат Джакыпов, Элзар Болотбеков, Асель Абдыгулова и Александр Бондарь.

Выборы президента данной федерации проводятся раз в пять лет. Анвар Оморканов переизбирался несколько раз.

Статс-секретарю Министерства экономики Айдай Курмановой объявили выговор.

В июле 2016 года Сооронбай Жээнбеков за нарушение норм регламента правительства уже объявлял ей выговор.

На этот раз дисциплинарное взыскание получено «за недостатки в исполнении должностных обязанностей и получение низкой оценки результатов в рейтинге деятельности статс-секретарей».

О кадровых перестановках с 22 по 26 мая читайте здесь.