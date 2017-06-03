В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Туруспек Султаналиев уволен с должности первого заместителя полномочного представителя премьер-министра Кыргызстана в Чуйской области.
На заседании парламента депутат Тазабек Икрамов потребовал рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности. Туруспек Султаналиев проработал заместителем полпреда два года.
Элкинбек Аширбаев назначен первым заместителем полномочного представителя правительства в Чуйской области.
Элкинбек Аширбаев родился в 1964 году в селе Белек Сокулукского района. Окончил Бишкекский политехнический институт, инженер-техник пищевых машин и аппаратов.
Трудовую деятельность начал в 1992 году на Бишкекской табачной фабрике.
1994–1997 — главный специалист в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности;
1997–2001 — работа в международных проектах, глава отдела привлечения прямых инвестиций в Государственном комитете по делам имущества;
с 2000 года — депутат Чуйского областного кенеша;
25 марта — 4 апреля 2005 года — «народный аким» Сокулукского района, председатель районного координационного кенеша;
2010–2012 — глава государственной администрации Сокулукского района.
Руководитель государственной племенной станции «Элита» по искусственному осеменению скота.
Алмазбек Токторов назначен заместителем председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.
За кандидатуру Алмазбека Токторова проголосовали 77 депутатов.
Возглавляет комитет Гулкан Молдобекова.
Алмазбек Токторов родился 5 июля 1966 года в селе Эски-Ноокат Ошской области. Закончил Кыргызский государственный медицинский институт.
1988–1990 — провизор-аналитик контрольно-аналитической лаборатории Ошского областного аптечного управления;
1990 — 1991 — заместитель заведующего аптекой № 311 Оша;
1991–1992 — заместитель начальника Ошской межобластной аптечной базы;
1992–1994 — директор фирмы «Ак-Пейил»;
1994–1996 — заведующий аптекой № 311 Ошского областного объединения «Фармация»;
с 1996 года — директор АО «Ош-Фарм-КА»;
2010 — 2014 — сопредседатель проекта «МеТА» в Кыргызстане.
С 2016 года — депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Кыргызстан».
Лидия Мухамедшина стала начальником нового управления мэрии Бишкека по обеспечению системы здравоохранения.
Ранее она работала в соцотделе мэрии главным специалистом. Окончила Кыргызский государственный мединститут, имеет квалификацию врача-терапевта.
Напомним, департамент реорганизован в управление после принятия соответствующего решения Бишкекского городского кенеша.
Токтобубу Ракимбаева назначена заместителем акима Сокулукского района.
Токтобубу Ракимбаева родилась в 1969 году. Окончила КНУ имени Ж.Баласагына, факультет экономики.
В 2013 году признана лучшим главой сельской управы в Сокулукском районе.
Бактыбек Алайчиев назначен заместителем акима Узгенского района.
Бактыбек Алайчиев назначен вместо Ибадат Мурзаибраимовой, которой в феврале и мае премьер-министр объявил дисциплинарные взыскания.
Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов КР.
Первым указом отобранные по конкурсу кандидаты назначены на должности судей местных судов, вторым назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Таласский городской и Джумгальский районный суды.
Айбек Джангазиев возглавил киностудию «Кыргызфильм».
Айбек Джангазиев родился в 1959 году. Окончил Институт искусств имени Б.Бейшеналиевой, факультет театра и кино по специальности «кинооператор».
1976–1977 — механик по обслуживанию съемочной техники на киностудии «Кыргызфильм»;
1977–2006 — ассистент оператора, кинооператор в студии «Кыргызтелефильм»;
1992–1993 — кинооператор студии «Ифпаж филмз» (Турция);
1998–2004 — режиссер-оператор представительства «Интерньюс-Нетуорг» в Кыргызстане;
2008–2009 — и.о. директора Республиканского радиотелецентра НТРК КР;
2006–2013 — директор, главный редактор студии «Кыргызтелефильм».
Снял более 40 документальных картин и 15 игровых фильмов.
До него киностудию возглавляла Гульмира Керимова.
Болормаа Амгаабазар стала руководителем офиса Всемирного банка в Кыргызстане.
В 2014 году ее назначили представителем в Тимор-Лешти.
Канат Сыдыков избран ректором Кыргызского национального университета.
Канат Сыдыков родился в 1961 году.
В Кыргызском государственном университете работает с 1983 года.
2008–2010 — начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки КР;
2010–2014 — министр образования и науки КР.
Анвар Оморканов вновь избран президентом Федерации хоккея Кыргызстана.
Кроме того, избраны 12 членов исполкома ФХ КР и четыре вице-президента: Мурат Джакыпов, Элзар Болотбеков, Асель Абдыгулова и Александр Бондарь.
Выборы президента данной федерации проводятся раз в пять лет. Анвар Оморканов переизбирался несколько раз.
Статс-секретарю Министерства экономики Айдай Курмановой объявили выговор.
В июле 2016 года Сооронбай Жээнбеков за нарушение норм регламента правительства уже объявлял ей выговор.
На этот раз дисциплинарное взыскание получено «за недостатки в исполнении должностных обязанностей и получение низкой оценки результатов в рейтинге деятельности статс-секретарей».
О кадровых перестановках с 22 по 26 мая читайте здесь.