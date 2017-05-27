Кыргызстан: кадровые перестановки за 22–26 мая

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Артем Новиков назначен завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента.
Артем Новиков родился в 1987 году в городе Фрунзе. Закончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Устинова, специальность — экономика и управление на предприятии.
В феврале от этой должности освобождена Раушан Сейткасымова. Артем Новиков работал ее заместителем.
Он был советником премьер-министра Омурбека Бабанова. В 2014 году назначен советником премьер-министра КР Жоомарта Оторбаева.
Фархад Бекманбетов освобожден от должности замминистра культуры, информации и туризма.
Его предложили уволить на заседании правительства по итогам обсуждения исполнительской дисциплины в госорганах. В феврале за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей ему объявлен выговор.
Фархад Бекманбетов назначен в феврале 2016 года.
Айбек Омокеев назначен статс-секретарем Министерства иностранных дел Кыргызстана.
Айбек Омокеев родился 28 июня 1976 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, юридический факультет по специальности «правоведение».
С 2000 года работает в МИД КР.
2002–2005 — консул Генерального консульства КР в городе Карачи;
2005–2006 — сотрудник проекта ОБСЕ по предупреждению коррупции в КР;
2006–2007 — начальник отдела мониторинга Национального агентства КР по предупреждению коррупции;
2007–2008 — советник Международно-правового департамента МИД КР;
2008–2009 — заместитель Почетного консула КР в Санкт-Петербурге;
2009–2011 — советник, заведующий отделом, заместитель директора Международно-правового департамента МИД КР;
2011–2015 — советник Посольства КР в США и Канаде;
2015–2016 — заведующий отделом по общим консульским вопросам Департамента консульской службы МИД КР;
с января 2016 года — Посол по особым поручениям — Советник министра иностранных дел КР по вопросам границ.
Эльмира Усенова назначена заместителем полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области.
Эльмира Усенова будет заниматься координацией вопросов социального блока.
Уверена, совместными усилиями мы сделаем Иссык-Кульский регион одним из лучших.Эльмира Усенова
Эльмира Усенова родилась 22 марта 1966 года. Окончила Фрунзенский институт русского языка и литературы, учитель.
2000 — главный специалист Чуйского управления социальной защиты населения;
2001 — начальник отдела организационной работы и социально-культурной сферы Ленинской государственной администрации Бишкека;
2004 — главный специалист организационного отдела мэрии Бишкека, заведующая отделом организационной работы Чуйской областной государственной администрации;
2005 — заведующая сектором по кадрам и делопроизводству в ОАО «Кыргызгаз»;
2013 — начальник общего отдела ОсОО «КыргызгазПром»;
2014 — начальник отдела документационного обеспечения и управления ОсОО «Газпром Кыргызстан».
Рафаэль Жакыпов назначен главой Кыргызской транспортной прокуратуры.
С 2014 года он занимал должность прокурора города Кызыл-Кии.
Айгуль Момбекова назначена прокурором города Ош.
Ранее она возглавляла прокуратуру города Майлуу-Суу, а с марта 2014 года — Кара-Суйского района.
У прежнего прокурора Атая Шакир уулу срок полномочий завершился в феврале.
Маматкарим Айткулов назначен прокурором Кара-Суйского района.
Ранее он занимал должность прокурора Узгенского района.
Аттокур уулу Алтынбек назначен прокурором Узгенского района.
Ранее он занимал должность главы отдела Джалал-Абадской областной прокуратуры.
О кадровых перестановках с 15 по 19 мая читайте здесь.