Кыргызстан: кадровые перестановки за 22–26 мая

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Артем Новиков назначен завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента.

Артем Новиков родился в 1987 году в городе Фрунзе. Закончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Устинова, специальность — экономика и управление на предприятии.

В феврале от этой должности освобождена Раушан Сейткасымова. Артем Новиков работал ее заместителем.

Он был советником премьер-министра Омурбека Бабанова. В 2014 году назначен советником премьер-министра КР Жоомарта Оторбаева.

Фархад Бекманбетов освобожден от должности замминистра культуры, информации и туризма.

Его предложили уволить на заседании правительства по итогам обсуждения исполнительской дисциплины в госорганах. В феврале за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей ему объявлен выговор.

Фархад Бекманбетов назначен в феврале 2016 года.

Айбек Омокеев назначен статс-секретарем Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Айбек Омокеев родился 28 июня 1976 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, юридический факультет по специальности «правоведение».

Фото аппарата правительства. Статс-секретарь Министерства иностранных дел КР Айбек Омокеев

Трудовую деятельность начал в 1998 году в Управлении по законодательству и правовой экспертизе Министерства юстиции КР.

С 2000 года работает в МИД КР.

2002–2005 — консул Генерального консульства КР в городе Карачи;

2005–2006 — сотрудник проекта ОБСЕ по предупреждению коррупции в КР;

2006–2007 — начальник отдела мониторинга Национального агентства КР по предупреждению коррупции;

2007–2008 — советник Международно-правового департамента МИД КР;

2008–2009 — заместитель Почетного консула КР в Санкт-Петербурге;

2009–2011 — советник, заведующий отделом, заместитель директора Международно-правового департамента МИД КР;

2011–2015 — советник Посольства КР в США и Канаде;

2015–2016 — заведующий отделом по общим консульским вопросам Департамента консульской службы МИД КР;

с января 2016 года — Посол по особым поручениям — Советник министра иностранных дел КР по вопросам границ.

Эльмира Усенова назначена заместителем полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области.

Эльмира Усенова будет заниматься координацией вопросов социального блока.

Уверена, совместными усилиями мы сделаем Иссык-Кульский регион одним из лучших. Эльмира Усенова

Эльмира Усенова родилась 22 марта 1966 года. Окончила Фрунзенский институт русского языка и литературы, учитель.

Фото Пресс-службы полпреда в Иссык-Кульской области. Эльмира Усенова Эльмира Усенова будет координировать вопросы социального блока

Трудовую деятельность начала в 1983 году учителем русского языка и литературы в средних школах сел Дархан, Саруу и городе Караколе. С 1997 года работала в Министерстве труда и социальной защиты населения.

2000 — главный специалист Чуйского управления социальной защиты населения;

2001 — начальник отдела организационной работы и социально-культурной сферы Ленинской государственной администрации Бишкека;

2004 — главный специалист организационного отдела мэрии Бишкека, заведующая отделом организационной работы Чуйской областной государственной администрации;

2005 — заведующая сектором по кадрам и делопроизводству в ОАО «Кыргызгаз»;

2013 — начальник общего отдела ОсОО «КыргызгазПром»;

2014 — начальник отдела документационного обеспечения и управления ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Рафаэль Жакыпов назначен главой Кыргызской транспортной прокуратуры.

С 2014 года он занимал должность прокурора города Кызыл-Кии.

Айгуль Момбекова назначена прокурором города Ош.

Ранее она возглавляла прокуратуру города Майлуу-Суу, а с марта 2014 года — Кара-Суйского района.

У прежнего прокурора Атая Шакир уулу срок полномочий завершился в феврале.

Маматкарим Айткулов назначен прокурором Кара-Суйского района.

Ранее он занимал должность прокурора Узгенского района.

Аттокур уулу Алтынбек назначен прокурором Узгенского района.

Ранее он занимал должность главы отдела Джалал-Абадской областной прокуратуры.

О кадровых перестановках с 15 по 19 мая читайте здесь.