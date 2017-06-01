После критики депутата ЖК уволился первый замполпреда в Чуйской области

После критики депутата Жогорку Кенеша уволен согласно поданному заявлению первый заместитель полномочного представителя премьер-министра Кыргызстана в Чуйской области Туруспек Султаналиев. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, депутат Тазабек Икрамов на заседании потребовал отставки чиновников правительства — главы отдела аграрной политики аппарата кабмина Таалайбека Далбаева и заместителя полномочного представителя премьер-министра Кыргызстана в Чуйской области Туруспека Султаналиева.

Новым заместителем, согласно распоряжению премьера, стал экс-аким Сокулукского района Элкинбек Аширбаев.