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Премьер-министр объявил выговоры ряду чиновников
Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на заседании Правительства Кыргызской Республики объявил дисциплинарные взыскания руководителям ряда государственных органов за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране.
Так, выговор объявлен:
— министру чрезвычайных ситуаций Кубатбеку Боронову;
— министру финансов Адылбеку Касымалиеву;
— министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову;
— заместителю полномочного представителя Правительства в Ошской области Ахматжану Махаммадову;
— главе государственной администрации — акиму Сузакского района Джалал-Абадской области Абдумуктару Маматову;
— первому заместителю главы государственной администрации Узгенского района Ошской области Алишеру Бакышеву;
— заместителю главы государственной администрации Узгенского района Ошской области Ибадат Мурзаибраимовой.
Замечание объявлено:
— министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву;
— министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой;
— министру труда и социального развития Талаайкуль Исакуновой;
— полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Ошской области Таалайбеку Сарыбашову.
Кроме того, Фонду по управлению государственным имуществом в установленном законом порядке поручено:
— освободить от занимаемой должности председателя правления ОАО «Государственная страховая организация» Бакыта Жумашева и заместителя председателя правления ОАО
«Государственная страховая организация» Замирбека Мамбетова;
— объявить замечание председателю правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбеку Калиеву.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/51604/
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