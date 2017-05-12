Премьер-министр объявил выговоры ряду чиновников

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на заседании Правительства Кыргызской Республики объявил дисциплинарные взыскания руководителям ряда государственных органов за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране.

Так, выговор объявлен:

— министру чрезвычайных ситуаций Кубатбеку Боронову;

— министру финансов Адылбеку Касымалиеву;

— министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову;

— заместителю полномочного представителя Правительства в Ошской области Ахматжану Махаммадову;

— главе государственной администрации — акиму Сузакского района Джалал-Абадской области Абдумуктару Маматову;

— первому заместителю главы государственной администрации Узгенского района Ошской области Алишеру Бакышеву;

— заместителю главы государственной администрации Узгенского района Ошской области Ибадат Мурзаибраимовой.

Замечание объявлено:

— министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву;

— министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой;

— министру труда и социального развития Талаайкуль Исакуновой;

— полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Ошской области Таалайбеку Сарыбашову.

Кроме того, Фонду по управлению государственным имуществом в установленном законом порядке поручено:

— освободить от занимаемой должности председателя правления ОАО «Государственная страховая организация» Бакыта Жумашева и заместителя председателя правления ОАО

«Государственная страховая организация» Замирбека Мамбетова;

— объявить замечание председателю правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбеку Калиеву.