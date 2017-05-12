Премьер-министр объявил выговоры ряду чиновников

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на заседании Правительства Кыргызской Республики объявил дисциплинарные взыскания руководителям ряда государственных органов за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране.
Так, выговор объявлен:
— министру чрезвычайных ситуаций Кубатбеку Боронову;
— министру финансов Адылбеку Касымалиеву;
— министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову;
— заместителю полномочного представителя Правительства в Ошской области Ахматжану Махаммадову;
— главе государственной администрации — акиму Сузакского района Джалал-Абадской области Абдумуктару Маматову;
— первому заместителю главы государственной администрации Узгенского района Ошской области Алишеру Бакышеву;
— заместителю главы государственной администрации Узгенского района Ошской области Ибадат Мурзаибраимовой.
Замечание объявлено:
— министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву;
— министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой;
— министру труда и социального развития Талаайкуль Исакуновой;
— полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Ошской области Таалайбеку Сарыбашову.
Кроме того, Фонду по управлению государственным имуществом в установленном законом порядке поручено:
— освободить от занимаемой должности председателя правления ОАО «Государственная страховая организация» Бакыта Жумашева и заместителя председателя правления ОАО
«Государственная страховая организация» Замирбека Мамбетова;
— объявить замечание председателю правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбеку Калиеву.