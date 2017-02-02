Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, по которому за ненадлежащее исполнение обязанностей и поручений руководства ряду чиновников объявлены замечания и выговоры. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата главы кабмина.

Объявлено замечание:

Аскату Акибаеву - полномочному представителю правительства КР в Иссык-Кульской области;

Мамасалы Акматову - первому заместителю полномочного представителя правительства КР в Джалал-Абадской области;

Жакыпбеку Субакожоеву - главе государственной администрации – акиму Ат-Башинского района Нарынской области;

Абишу Халмурзаеву - полномочному представителю правительства КР в Баткенской области;

Объявлен выговор:

Сайитбеку Абдрахманову - заместителю полномочного представителя правительства КР в Баткенской области;

Жаңыл Айдакеевой - заместителю полномочного представителя правительства КР в Чуйской области;

Толгонай Ахмедовой - заместителю главы государственной администрации – акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;

Баймурату Бекмуратову - главе государственной администрации – акиму Ляйлякского района Баткенской области;

Рите Борбукеевой - заместителю полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области;

Тамаре Джолдошевой - заместителю главы государственной администрации – акима Манасского района Таласской области;

Мехринсе Жороевой - заместителю главы государственной администрации – акима Кара-Суйского района Ошской области;

Токто Илиязовой - заместителю главы государственной администрации – акима Кадамджайского района Баткенской области;

Даниру Иманалиеву - главе государственной администрации – акиму Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области;

Гулбарчын Исаковой -заместителю главы государственной администрации – акима Джумгальского района Нарынской области;

Музаффару Мамасаидову - заместителю главы государственной администрации – акима Араванского района Ошской области;

Ибадат Мурзаибраимовой - заместителю главы государственной администрации – акима Узгенского района Ошской области;

Кубану Мырзаканову - заместителю председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;

Алымбеку Орозбекову - директору Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики;

Бактыбеку Осмонову - заместителю главы государственной администрации – акима Алайского района Ошской области;

Элмире Садыковой - заместителю главы государственной администрации – акима Кочкорского района Нарынской области;

Майорбеку Сатымкулову - главе государственной администрации – акиму Токтогульского района Джалал-Абадской области;

Гулжамал Султангазиевой - заместителю главы государственной администрации – акима Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области;

Сартпаю Сүйналиеву -заместителю главы государственной администрации – акима Панфиловского района Чуйской области;

Кадырбеку Табышову - первому заместителю главы государственной администрации – акима Таласского района Таласской области;

Аттокуру Тажибаеву - главе государственной администрации – акиму Узгенского района Ошской области;

Нурие Толонгутовой - заместителю главы государственной администрации – акима Тонского района Иссык-Кульской области;

Саадат Туйгуновой - заместителю главы государственной администрации – акима Чон-Алайского района Ошской области.