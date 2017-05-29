Выборы ректора прошли в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

Об этом сообщает сайт учебного завеления.



По его данным, избрание прошло 27 мая в главном корпусе вуза с 9.00 до 17.00. Из 1 тысячи 344 зарегистрированных избирателей приняли участие 1 тысяча 216.

Как сообщается, наибольшее количество голосов — 776, или 63,8 процента — набрал исполняющий обязанности ректора вуза, бывший министр образования КР Канат Сыдыков. Вторым стал проректор данного вуза Таалайбек Каракеев, у него 264 голоса, или 21,7 процента. Третью позицию занял Туратбек Суранаев, у которого 66 голосов, или 5,4 процента.

Против всех проголосовали 27 человек.



