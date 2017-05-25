Депутат Тазабек Икрамов требует отставки чиновников правительства — главы отдела аграрной политики аппарата кабмина Таалайбека Далбаева и заместителя полномочного представителя премьер-министра Кыргызстана в Чуйской области Туруспека Султаналиева. Об этом он заявил сегодня на заседании.

Тазабек Икрамов напомнил, что ранее принято распоряжение правительства о необходимости уточнить количество жилых построек на земельных долях. Для этого даже создана межведомственная комиссия, куда вошли шесть депутатов от всех фракций. В итоге создан реестр таких построек, материалы передали в отдел аграрной политики аппарата правительства.

«Но заведующий отделом Таалайбек Далбаев до сих пор не рассмотрел документы и не представил информацию премьер-министру. Из-за этого Жогорку Кенеш не может принять во втором чтении законопроект о трансформации земель. Если Таалайбек Далбаев предоставляет премьер-министру неверную информацию, если он не задумывается о проблемах 42 тысяч человек и не решает проблему, то нужно рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности», — возмутился Тазабек Икрамов.

«Есть еще один член комиссии — заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области Туруспек Султаналиев. Он написал в своем ответе, что не владеет информацией по данной проблеме. Хотя на самом деле данные у него есть. Нужно также рассмотреть вопрос о соответствии его занимаемой должности. Только в жилмассие «Калыс-Ордо» живет 12 тысяч человек. С 2004 года у них нет красных книг на земельные участки, поэтому они не могут прописаться и устроить детей в детские сады и школы», — добавил депутат.