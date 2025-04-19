Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Сагынбек Абдумуталип стал заведующим отделом внешней политики администрации президента.

Муратбек Азымбакиев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Сагынбек Абдумуталип родился в 1984 году. Окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева по специальности «регионоведение» («востоковедение»).

Трудовая деятельность:

2011 — советник министра труда, занятости и миграции;

2011-2012 — начальник отдела по работе с этническими кыргызами Министерства труда, занятости и миграции;

2012-2013 — начальник отдела по работе с этническими кыргызами и переселенцами департамента внешней миграции при МИД;

2013 — второй секретарь департамента восточных стран МИД;

2013-2014 — второй секретарь департамента Азии и Африки МИД;

2014-2015 — первый секретарь посольства Кыргызстана в Таджикистане;

2015-2018 — советник посольства Кыргызстана в Таджикистане;

2018-2020 — советник полномочного представительства МИД в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях;

2020-2021 — заместитель руководителя полномочного представительства МИД в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях;

2021-2022 — советник посольства Кыргызстана в Иране;

2022-2025 — советник посольства Кыргызстана в Таджикистане.

Первый заместитель министра обороны Руслан Мукамбетов отстранен от должности.

Он также был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана. Генерал-майор назначен на этот пост в октябре 2023 года.

Причины увольнения не уточняются.

Нурлан Жумаев назначен на должность заместителя министра водных ресурсов.

Он также возглавил Службу водных ресурсов.

Нурлан Жумаев родился в 1974 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт и Кыргызскую государственную юридическую академию. Его опыт работы в сферах лесного хозяйства, охраны окружающей среды и агропромышленного сектора составляет около 30 лет.

С 2002-го занимал руководящие должности. С 2003 по 2005 год был директором Джети-Огузского мехлесхоза. С 2005 по 2010 год заведовал отделами в Государственной лесной службе и Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

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В 2010-м начал работу в структурах администрации президента и аппарата правительства КР в качестве эксперта по агропромышленному комплексу и природопользованию, а с 2012 по 2015 год был экспертом по вопросам экологии и АПК.

С 2015 по 2021 год занимал пост заместителя директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, после чего стал директором департамента развития лесных экосистем. С 2021 по 2024 год работал заведующим отделом лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства.

С марта 2024-го занимал должность начальника управления реализации решений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Азамат Юсупов назначен председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений.

Напомним, ранее президент преобразовал Государственную комиссию по делам религий, которую с 10 сентября прошлого года возглавлял Азамат Юсупов, в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений.

Директором Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии стал Эрнисбек Зарнаев.

Прежний директор Асылбек Сатывалдиев освобожден от должности.

Эрнисбек Зарнаев родился 30 января 1976 года. Окончил факультет юриспруденции в КНУ имени Жусупа Баласагына.

До назначения занимал должность ​​заведующего отделом управления государственным имуществом управления делами президента. Является директором ООО «Бетон-Кей Джи».

Нургазы Асылбеков стал первым заместителем полпреда президента в Таласской области.

Ранее он был первым заместителем акима Манасского района.

Прежний первый заместитель полпреда президента в Таласской области Талант Эдилов назначен акимом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Замирбек Осмонов стал сопредседателем правления Азербайджано-Кыргызского фонда развития.

Он пришел вместо Алмаза Мамбетова на три года.

Замирбек Осмонов ранее возглавлял Налоговую службу и Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.

В 2020-м баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Биримдик».

Айбек Асанов возглавил Центр климатического финансирования при кабинете министров.

До него ведомство возглавлял Адилет Амантаев.

В 2019 году Айбек Асанов занимал пост заведующего отделом мониторинга эффективности внешней помощи управления стратегии помощи Минэкономики.

Сабырбек Джумабеков назначен директором Национального центра травматологии и ортопедии.

Сабырбек Джумабеков — доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук. Родился 11 августа 1964-го. Окончил Кыргызский медицинский институт, аспирантуру и докторантуру Крымского медицинского института в Симферополе.

С 2004 по 2022 год был директором Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Напомним, строительство национального центра только началось. Он рассчитан на 440 коек.

Назначены мэры двух городов.

Элдос Таев назначен мэром Узгена.

Ранее, с декабря 2023 года, мэром был Залкарбек Каримов. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Аскарали Абдибаев назначен мэром Нооката.

Прежний мэр города Бекболот Эгеналы уулу 14 февраля ушел в отставку.

Ранее Аскарали Абдибаев был советником директора Ошского городского муниципального предприятия теплоснабжения.

Калысбек Шадыханов назначен директором Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий.

Ранее его возглавляла Ализа Солтонбекова, которая стала первым заместителем министра труда.

Калысбек Шадыханов родился 19 июня 1963 года. Окончил Фрунзенский политехнический институт, (инженер-строитель), Кыргызский национальный университет (юриспруденция).

Работал в Государственном комитете по науке и новым технологиям.

С 1995-го в Министерстве образования, науки и культуры. В 2021-2022 годах был первым заместителем министра образования и науки.

До назначения занимал пост главного инженера Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий.

О кадровых перестановках с 7 по 11 апреля читайте здесь.