В администрации президента КР сменился руководитель отдела внешней политики

Президент Садыр Жапаров подписал указы о кадровых изменениях в своей администрации.

Муратбек Азымбакиев освобожден от должности заведующего отделом внешней политики в связи с переходом на другую работу.

На эту должность назначен Сагынбек Абдумуталип.

Сагынбек Абдумуталип родился в 1984 году. В 2005 году окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева по специальности регионоведение (востоковедение).

Трудовая деятельность:

2011 год — советник министра труда, занятости и миграции КР

2011-2012 годы — начальник отдела по работе с этническими кыргызами Министерства труда, занятости и миграции КР

2012-2013 годы — начальник отдела по работе с этническими кыргызами и переселенцами Департамента внешней миграции при МИД КР

2013 год — второй секретарь Департамента восточных стран МИД КР

2013-2014 годы — второй секретарь Департамента Азии и Африки МИД КР

2014-2015 годы — первый секретарь посольства Кыргызстана в Таджикистане

2015-2018 годы — советник посольства Кыргызстана в Таджикистане

2018-2020 годы — советник полномочного представительства МИД КР в ОДБ областях

2020-2021 годы —заместитель руководителя полномочного представительство МИД КР в ОДБ областях

2021-2022 годы — советник посольства Кыргызстана в Иране

2022-2025 годы — советник посольства Кыргызстана в Таджикистане.

Владеет языками: кыргызский, русский, английский, турецкий, фарси, китайский.

Имеет дипломатический ранг советника второго класса.