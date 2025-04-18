В администрации президента КР сменился руководитель отдела внешней политики

Президент Садыр Жапаров подписал указы о кадровых изменениях в своей администрации.
Муратбек Азымбакиев освобожден от должности заведующего отделом внешней политики в связи с переходом на другую работу.
На эту должность назначен Сагынбек Абдумуталип.
Сагынбек Абдумуталип родился в 1984 году. В 2005 году окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева по специальности регионоведение (востоковедение).
Трудовая деятельность:
2011 год — советник министра труда, занятости и миграции КР
2011-2012 годы — начальник отдела по работе с этническими кыргызами Министерства труда, занятости и миграции КР
2012-2013 годы — начальник отдела по работе с этническими кыргызами и переселенцами Департамента внешней миграции при МИД КР
2013 год — второй секретарь Департамента восточных стран МИД КР
2013-2014 годы — второй секретарь Департамента Азии и Африки МИД КР
2014-2015 годы — первый секретарь посольства Кыргызстана в Таджикистане
2015-2018 годы — советник посольства Кыргызстана в Таджикистане
2018-2020 годы — советник полномочного представительства МИД КР в ОДБ областях
2020-2021 годы —заместитель руководителя полномочного представительство МИД КР в ОДБ областях
2021-2022 годы — советник посольства Кыргызстана в Иране
2022-2025 годы — советник посольства Кыргызстана в Таджикистане.
Владеет языками: кыргызский, русский, английский, турецкий, фарси, китайский.
Имеет дипломатический ранг советника второго класса.