В Госагентстве по земельным ресурсам Кыргызстана сменился директор

Садыр Жапаров подписал указ о назначении директором Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Эрнисбека Зарнаева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, прежний директор Асылбек Сатывалдиев освобожден от должности.

Фото управделами президента. Эрнисбек Зарнаев

Окончил факультет юриспруденции в КНУ имени Жусупа Баласагына. До назначения занимал должность ​​заведующего отделом управления государственным имуществом управления делами президента КР. По данным Минюста, также является директором ООО «Бетон-Кей Джи».