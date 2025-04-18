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Власть

В Госагентстве по земельным ресурсам Кыргызстана сменился директор

Садыр Жапаров подписал указ о назначении директором Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Эрнисбека Зарнаева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, прежний директор Асылбек Сатывалдиев освобожден от должности.

управделами президента
Фото управделами президента. Эрнисбек Зарнаев
Эрнисбек Зарнаев родился 30 января 1976 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области.

Окончил факультет юриспруденции в КНУ имени Жусупа Баласагына. До назначения занимал должность ​​заведующего отделом управления государственным имуществом управления делами президента КР. По данным Минюста, также является директором ООО «Бетон-Кей Джи». 
Ссылка: https://24.kg/vlast/326589/
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