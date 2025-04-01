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Общество

Строительство Национального центра травматологии и ортопедии началось в Бишкеке

В Бишкеке началось строительство Национального центра травматологии и ортопедии на 440 коек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что новый стационар обеспечит комплексное лечение пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда сомов, строительство планируется завершить в 2026 году.

В наццентре предусмотрено 11 отделений, в том числе реанимация, операционные, амбулатория и лаборатории. Здесь будут доступны диагностические исследования, включая МРТ, УЗИ и рентген. Здание комплекса общей площадью 34 тысячи 500 квадратных метров будет включать пять блоков, парковки и вертолетную площадку для экстренных случаев.

По словам министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, реализованный проект улучшит доступность кыргызстанцев к качественной медицинской помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324535/
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