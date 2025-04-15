Госкомиссия по делам религии преобразована в Нацагентство. Что изменилось

Садыр Жапаров подписал указ о создании Национального агентства по делам религии и межэтнических отношений при президенте КР. Новое ведомство образовано на базе Государственной комиссии по делам религии.

Согласно документу, агентству передаются функции в сфере межэтнических отношений, ранее находившиеся в ведении Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. Вместе с ними передаются 14 штатных единиц, а также соответствующие финансовые и материально-технические ресурсы.

Реорганизация направлена на повышение эффективности государственной политики в сфере религии и укрепление межэтнического согласия.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.