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Власть

Назначен новый директор Службы водных ресурсов

Нурлан Жумаев назначен на должность заместителя министра водных ресурсов — директора Службы водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Как сообщается, нового заместителя коллективу представил министр водных ресурсов Бакыт Торобаев. Назначение произведено согласно распоряжению кабмина.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Нурлан Жумаев

Нурлан Жумаев родился в 1974 году. Имеет два высших образования: окончил Казахский сельскохозяйственный институт и Кыргызскую государственную юридическую академию. Его опыт работы в сферах лесного хозяйства, охраны окружающей среды и агропромышленного сектора составляет около 30 лет.

С 2002 года он занимал руководящие должности. В период с 2003 по 2005 год был директором Джеты-Огузского мехлесхоза. С 2005 по 2010 год заведовал отделами в Государственной лесной службе и в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

В 2010 году начал работу в структурах администрации президента и аппарата правительства Кыргызской Республики в качестве эксперта по агропромышленному комплексу и природопользованию, а с 2012 по 2015 год был экспертом по вопросам экологии и АПК.

С 2015 по 2021 год занимал пост заместителя директора государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, после чего стал директором Департамента развития лесных экосистем. С 2021 по 2024 год работал заведующим отделом лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства.

С марта 2024 года до настоящего назначения занимал должность начальника управления реализации решений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326041/
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