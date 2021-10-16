Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента

Сегодня глава кабинета министров и глава администрации президента Акылбек Жапаров сообщил, что работа и структура администрации будут полностью пересмотрены. Из собственных источников 24.kg стало известно, какие внесены изменения.

Сообщается, что в администрации президента ликвидировали все отраслевые отделы, вместо них будет четыре управления, при каждом — несколько отделов.

Так, в структуре администрации президента создадут следующие управления:

по подготовке решений;

правового обеспечения;

контроля исполнения решений;

политических и стратегических исследований.

Ранее сообщалось, что управление по подготовке решений возглавил бывший помощник беглого президента Курманбека Бакиева Алтынбек Эргешев.

Отметим, схожая же структура администрации президента была при Курманбеке Бакиеве.