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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Сооронбай Жээнбеков вышел с допроса

Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вышел с допроса из ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Допрос по делу «Кумтора» длился около двух часов. 

Обвиняемыми по делу проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Задержаны экс-премьеры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Сторонники считают аресты политически мотивированными.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». Руководство канадской компании «Центерра» и менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявлены в розыск.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207582/
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