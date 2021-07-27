Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов выехал лечиться за рубеж. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

По данным пресс-центра ГКНБ, ранее в ходе расследования уголовного дела по факту коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор был задержан и уведомлен о соответствующем подозрении экс-премьер-министр Омурбек Бабанов с последующим избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Однако, при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей в отношении Бабанова были получены медицинские документы, свидетельствующие об ухудшении состояния здоровья последнего и наличии заболеваний, требующих лечения в медицинских учреждениях за пределами страны.

27 июля Первомайский районный суд Бишкека изменил Омурбеку Бабанову меру пресечения. Он освобожден из-под стражи в целях обеспечения ему возможности получения за границей квалифицированной медицинской помощи.

Следствие по уголовному делу по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор», в рамках которого в качестве подозреваемого проходит Бабанов, продолжается и принимаются все необходимые меры, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных лиц.

Как и ранее, ГКНБ продолжит на постоянной основе информировать общественность о ходе и результатах следствия по данному уголовному делу, в том числе и в отношении Бабанова, действиям которого будет дана окончательная юридическая оценка.