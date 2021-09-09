Дело «Кумтора». Исхак Пирматов приговорен к штрафу в 300 тысяч сомов

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Исхака Пирматова.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Махабат Бекишева зачитала приговор, согласно которому Исхак Пирматов приговорен к выплате штрафа в размере 300 тысяч сомов. Он признан виновным по статье «Коррупция» УК КР.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».