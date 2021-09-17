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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Руководство «Центерры» объявлено в розыск

По делу «Кумтора» в розыск объявлено бывшее руководство канадской компании «Центерра» и менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что следствием были получены доказательства причастности топ-менеджмента канадской компании «Центерра» и оператора рудника «Кумтор» — ЗАО «Кумтор Голд Компани», из числа иностранных граждан, к присвоению $200 миллионов в декабре 2013 года и их выводу на счет иностранной компании.

«В 2013 году руководство компании в сговоре с менеджментом ЗАО «Кумтор Голд Компани» вывело из компании $200 миллионов под видом фиктивных долговых обязательств и их последующим списанием в качестве дивидендов. По этому факту следствием были заочно привлечены к уголовной ответственности и объявлены в розыск бывшие президент компании «Центерра» Ян Аткинсон, президент и председатель правления ЗАО «Кумтор Голд Компани» Майкл Фишер и Андрей Сазанов соответственно, а также вице-президент по финансам ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» Джон Сьютер», — сообщили в ГКНБ.

Накануне по делу «Кумтора» был задержан экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Обвиняемыми проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Также изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву, Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».
Ссылка: https://24.kg/vlast/207441/
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