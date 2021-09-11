Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Азиз Аалиев назначен первым заместителем председателя кабинета министров.

Фото Российско-Кыргызского фонда развития. Азиз Аалиев

Прежний первый зампред кабмина Айбек Джунушалиев стал сначала и. о., а потом избран депутатами Бишкекского городского кенеша мэром столицы.

Азиз Аалиев родился 3 апреля 1972 года.

Работал в аппарате правительства заведующим отделом финансов и кредитной политики. С июля 2019 года был членом правления Российско-Кыргызского фонда развития.

В феврале 2020-го назначен председателем правления фонда. Уже в октябре его сменил Нурлан Мамытов, однако в марте Азиз Ааалиев вновь стал председателем РКФР, где проработал до мая 2021 года.

Министром обороны стал Бактыбек Бекболотов.

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Таалайбек Омуралиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Про Бактыбека Бекболотова мало информации в открытых источниках. Известно, что у него звание полковника Вооруженных сил КР. Он служил в Национальной гвардии, был командиром Панфиловской дивизии.

До назначения он работал председателем правления АО «Бишкекский машиностроительный завод».

Нурлан Шаршеналиев стал заместителем министра энергетики и промышленности.

Он назначен вместо Бакыта Дегенбаева.

Ранее Нурлан Шаршеналиев занимал должность акима Ноокенского района, до этого Кеминского района.

Мирослав Ниязов освобожден от должности посла Кыргызстана в Афганистане.

Он подал заявление об уходе.

Мирослав Ниязов пробыл послом в этой стране с марта 2019 года.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.

Кадровые перестановки в мэрии Оша.

Первым вице-мэром стал 40-летний Марс Исаев. Ранее он был депутатом Ошского городского кенеша VI созыва.

На должность вице-мэра назначен Сонунбек Джунусбаев с испытательным сроком три месяца. Он будет курировать сферу коммунального хозяйства и транспорта. Раньше работал в мэрии Оша, также был депутатом горкенеша.

Асылбек Рахманов избран первым вице-мэром города Таласа.

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Его избрали на сессии Таласского горкенеша. На эту должность претендовал один кандидат, за которого проголосовали единогласно.

Прежний первый вице-мэр Максат Байджигитов 3 сентября написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Он уже назначен на пост председателя Фонда развития Таласской области.

Избран новый состав совета директоров ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

На внеочередном общем собрании акционеров досрочно прекращены полномочия Тилека Айталиева, Кубаныча Бекова и Ильяса Давыдова. В новый состав СД вошли Равшанбек Касымов, Максат Жумабаев, Ильгиз Сыдыгалиев, Кошбай уулу Кадырбек и Рахатбек Пирматов.

Директором ГП «Кыргызкомур» назначен Мирлан Жакыпов.

Марат Турдубаев, назначенный на должность главы «Кыргызкомура» месяц назад, освобожден от должности из-за того, что он не справился с управлением на госпредприятии.

В 2015 году 51-летний Мирлан Жакыпов уже занимал должность гендиректора ГП «Кыргызкомур». Но позже, по данным СМИ, был отстранен от должности из-за возбужденного против него уголовного дела по обвинению в коррупции.

В 2020-м Мирлан Жакыпов баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан», он проходил в списке под 46-м номером.

О кадровых перестановках с 30 августа по 3 сентября читайте здесь.