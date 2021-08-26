Мэром Бишкека избран Айбек Джунушалиев

Сегодня депутаты Бишкекского горкенеша избрали мэра города. Большинство поддержало, как и ожидалось, Айбека Джунушалиева.

За проголосовали 43 из 45. Айбека Джунушалиева выдвинули председатель кабмина Улукбек Марипов и коалиция большинства Бишкекского городского кенеша. Ранее он был первым заместителем председателя кабинета министров, на эту должность его назначили 20 мая 2021 года.

Напомним, предыдущий и. о. мэра Таалайбек Сарыбашов проработал всего 10 дней — со 2 по 12 августа. Он ушел по собственному желанию, поскольку намерен баллотироваться в депутаты.