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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Баллотирующиеся чиновники должны уволиться

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова рассказала, что следует помнить чиновникам, занимающим политические должности.

По ее словам, ранее граждане, занимающие руководящие политические должности, могли временно приостановить свою деятельность и принимать участие в выборах. Как и те, кто занимает административные позиции.

В этот раз чиновники должны уйти в отставку.  

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206444/
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