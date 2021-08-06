В ГП «Кыргызкомур» назначен новый директор

Назначен новый директор ГП «Кыргызкомур». Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь госпредприятия Жийде Зоотбекова.

По ее словам, новым главой стал Марат Турдубаев.

Отметим, он 30 лет проработал на заводе железобетонных изделий «Каухар-Таш» в городе Балыкчи. В январе 2015-го был избран мэром этого города. В июле того же года освобожден от должности на основании поданного заявления.

Бывший директор ГП «Кыргызкомур» Канатбек Аширбаев задержан по подозрению в коррупции и заключен под стражу на два месяца.