16:49
USD 84.79
EUR 99.57
RUB 1.15
Власть

«Талибан» объявил о полном контроле над всей территорией Афганистана

«Талибан» объявил о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани уже заявил, что покинет свой пост, сообщают местные СМИ.

Передача власти в Афганистане, возможно, состоится сегодня, 15 августа, в президентском дворце, сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, сейчас делегация радикального движения проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле. Известно, что будет создано временное правительство. Его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Лидером страны, отмечают СМИ, станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» начали наступление на Кабул. При этом власти Афганистана заявили, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет».

Накануне исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется нападению, «переход власти пройдет мирным путем».
Ссылка: https://24.kg/vlast/204019/
просмотров: 704
Версия для печати
Материалы по теме
«Талибан» захватывает Афганистан. Под контролем властей остался только Кабул
ООН призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для беженцев
Ситуация в Афганистане. Страны начали закрывать посольства и консульства
Базу «Кант» могут задействовать в защите рубежей ОДКБ при агрессии с Афганистана
Таджикистан вернул этнических кыргызов в Афганистан. Комментарий МИД КР
Таджикистан вернул бежавших этнических кыргызов в Афганистан
Кыргызстан готов принять этнических кыргызов, бежавших из Афганистана
Афганских кыргызов, бежавших от талибов, планируют эвакуировать в Кыргызстан
В Ташкенте в формате «С5+1» обсудили ситуацию в Афганистане
Этнических кыргызов-беженцев из Афганистана необходимо переправить в Кыргызстан
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане новый учебный год начнется с&nbsp;15&nbsp;сентября В Кыргызстане новый учебный год начнется с 15 сентября
Мэр Каракола уволил советника за&nbsp;оскорбительный комментарий в&nbsp;адрес русских Мэр Каракола уволил советника за оскорбительный комментарий в адрес русских
В&nbsp;октябре 2020 года произошла насильственная смена власти&nbsp;&mdash; секретарь Совбеза В октябре 2020 года произошла насильственная смена власти — секретарь Совбеза
Чиновник сообщил о&nbsp;вымогательствах в&nbsp;администрации президента Чиновник сообщил о вымогательствах в администрации президента
Бизнес
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
15 августа, воскресенье
16:25
«Талибан» объявил о полном контроле над всей территорией Афганистана «Талибан» объявил о полном контроле над всей территорие...
16:00
Чудаки парковки. Возле кафе в Бишкеке устроили стоянку прямо на тротуаре
15:55
Мужчина совершил непристойные действия. Подробности о задержании
15:00
Мгновения жизни. Таинственное вечернее небо и Папанское водохранилище
14:43
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника