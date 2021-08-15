«Талибан» объявил о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани уже заявил, что покинет свой пост, сообщают местные СМИ.

Передача власти в Афганистане, возможно, состоится сегодня, 15 августа, в президентском дворце, сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, сейчас делегация радикального движения проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле. Известно, что будет создано временное правительство. Его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Лидером страны, отмечают СМИ, станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» начали наступление на Кабул. При этом власти Афганистана заявили, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет».

Накануне исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется нападению, «переход власти пройдет мирным путем».