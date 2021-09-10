Звездочки направо, звездочки налево. Как власть обесценила генеральские звания

Очередной звездопад на погоны устроил на днях президент Садыр Жапаров. Сразу несколько военных удостоились новых званий. Но резонанс вызвали не очередные генералы, а присвоение звания старшего лейтенанта главе Российско-Кыргызского фонда развития Артему Новикову.

При всех президентах были люди, получавшие должности, звания и регалии не столько за заслуги перед страной и народом, сколько просто будучи обласканными властями.

24.kg решило напомнить, кому за последние 10 лет и за какие заслуги присваивали звания.

From Roza with love

Сейчас он является фигурантом уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Президент переходного периода Роза Отунбаева присвоила звание генерала 13 офицерам. Среди них был тогда глава МВД Зарылбек Рысалиев. Особыми заслугами на посту министра в борьбе с криминалитетом он не отличился. Зато показал верность временному главе государства, за что и был удостоен звания.

Еще один удостоенный генеральского звания — экс-глава правоохранительного ведомства Кашкар Джунушалиев. Ему Роза Отунбаева присвоила звание генерал-майора в 2011 году. В марте 2020 года после жесткого разгона марша за права женщин и ареста участниц она же раскритиковала Джунушалиева и требовала снять его с должности.

После октябрьских событий 2020 года Кашкар Джунушалиев объявлен в розыск.

Кроме него звания генерал-майора в бытность президентом Розы Отунбаевой также получил Курсан Асанов. Теперь он тоже фигурант уголовного дела.

Курсан Асанов проходит обвиняемым по делу о событиях в Кой-Таше в августе 2019 года.

Его подозревают в злоупотреблении должностным положением при задержании бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Телохранители Атамбаева

На Данияра Абдыкарова неоднократно жаловались сотрудники МВД, обвиняя его в злоупотреблениях и вымогательстве денег за назначения на руководящие должности в системе.

Перед своим уходом с должности президент Алмазбек Атамбаев тоже щедро раздал генеральские погоны. Среди получателей высших званий были главы силовых ведомств и надзорного органа. В большинстве случаев присваивались они досрочно, личным указомд главы государства. Получали их, разумеется, приближенные Атамбаева. В том числе его бывшие телохранители, водители... Например, Улан Исраилов, который некоторое время был личным телохранителем Атамбаева. В ноябре 2016 года его указом президента назначили министром внутренних дел, а через год ему и его заместителю Данияру Абдыкарову достались звания «генерал-майор милиции».

Еще один получатель генеральских погон — бывший заместитель председателя ГКНБ и тоже в прошлом телохранитель Атамбаева Болот Суюмбаев.

Звание ему присвоили в 2017-м с формулировкой «за существенный вклад в дело обеспечения национальной безопасности».

Болот Суюмбаев сейчас находится в бегах. Он проходит подозреваемым по делу о контрабанде золота.

Досрочно звание полковника получил еще один телохранитель Алмазбека Атамбаева — Дамир Мусакеев.

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Его стремительному росту по карьерной лестнице позавидовали бы многие. Бывший охранник казино пришел в Девятую службу ГКНБ в звании младшего лейтенанта. После 7 апреля 2010 года он стал личным телохранителем Алмазбека Атамбаева, и после ухода последнего с должности главы государства остался ему верен, даже когда начались гонения на бывшего президента.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Позже приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение. Сейчас Дамир Мусакеев находится под домашним арестом.

Еще одним генералом во время правления Алмазбека Атамбаева в октябре 2017 года стал экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев. До назначения на руководящую должность в спецслужбах был ли он хотя бы лейтенантом запаса — неизвестно.

Абдиль Сегизбаев сейчас содержится в СИЗО. В отношении него возбуждено шесть уголовных дел.

Генералы командиры

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Следуя примеру своего предшественника, Сооронбай Жээнбеков также перед добровольной отставкой с поста президента в октябре 2020 года раздал генеральские звания. Одним из тех, кто получил высшее спецзвание стал тогда замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

В 2020 году во время локдауна Орозалиев был комендантом Бишкека.

Во время октябрьских событий 2020-го он в числе других милиционеров охранял столицу, а после утверждения Садыра Жапарова в должности премьер-министра подал в отставку.

Тогда же в октябре 2020-го звание генерал-майора получил и другой замглавы МВД Мирлан Каниметов. Он запомнился тем, что недолгое время во время октябрьского хаоса исполнял обязанности министра внутренних дел после того, как сбежал генерал Кашкар Джунушалиев. В апреле 2021 года его сняли с должности.

Звания генерал-майора спецслужб от Сооронбая Жээнбекова получил и Таланбек Салиев. Бывший первый заместитель председателя ГКНБ командовал спецоперацией по задержанию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, за что очевидно и удостоился награды.

Друзья Садыра Жапарова

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Вступивший в должность президента меньше года назад Садыр Жапаров тоже уже успел раздать погоны своим приближенным. Первыми их получили друзья — Камчыбек Ташиев и Курманкул Зулушев.

В феврале 2021 году своим указом Садыр Жапаров присвоил звание генерал-лейтенанта нынешнему главе ГКНБ. Генерал-майором Камчыбек Ташиев стал еще в декабре 2008 года, когда возглавлял МЧС.

Генпрокурору Курманкулу Зулушеву присвоили специальный чин «Государственный советник юстиции второго класса» в июне 2021 года, он приравнивается к воинскому званию генерал-лейтенант.

Карьеру в надзорном органе Зулушев начал в 2000 году. Спустя семь лет ушел в судьи, а после стал депутатом парламента. По некоторым данным, из прокуратуры Зулушев ушел в звании майора.

Бывший прокурор Иссык-Кульской области Сыймык Жапыкеев тоже недавно стал генерал-майором. Звездочки он получил будучи председателем ГСБЭП буквально за день до расформирования службы.

Высшее спецзвание ему присвоил Садыр Жапаров. До этого Жапыкеев был полковником Финансовой службы.

В Финполиции Жапыкеев никогда не работал, зато 13 лет прослужил в органах прокуратуры. Из надзорного органа ушел подполковником. После госслужбы Жапыкеев стал кухонным активистом — сидя перед видеокамерой дома, критиковал власть.

Армия генералов

Очередной звездопад не заставил себя ждать. Председателю Кыргызско-Российского фонда развития Артему Новикову досрочно присвоили звание старшего лейтенанта. В каком звании был чиновник до этого, а также за какие заслуги он удостоился внеочередного звания, неизвестно. Ни в пресс-службе кабмина, ни в Минобороны ответить на этот вопрос не смогли. Официальная формулировка — за проявленное усердие, координацию действий силовых структур и государственных органов, оказания всесторонней помощи соединениям, частям и учреждениям Минобороны, принимавшим участие в урегулировании конфликта в Баткенской области.

Погоны ему вручал теперь уже бывший министр обороны Таалайбек Омуралиев. В тот же день его сняли с должности, но без награды не оставили. Он удостоился звания генерал-лейтенанта.

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Такие же погоны получил и секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов.

Указом президента директору Погранслужбы ГКНБ Уларбеку Шаршееву присвоено звание генерал-майора. Он руководит ведомством с 2017 года.

В Кыргызстане больше сотни генералов Вооруженных сил и правоохранительных органов. Большая часть из них в запасе или уже на пенсии. Из этой армии генералов людей с безупречной репутацией можно по пальцам пересчитать. Раздавая погоны своим приближенным, власти просто обесценили высшие воинские и специализированные звания.

Интересно, как скоро мы будем снова наблюдать трусливый побег очередных генералов. Сколько их уже сбежало или находится в розыске, не сосчитать...